Зубна паста та шліфувальна машинка: як прибрати подряпину на склокераміці

Навіть найміцнішу склокерамічну плиту неможливо застрахувати від пошкоджень. На ній можуть з’явитись подряпини та навіть сколи. Ми зібрали для вас три дієвих лайфхаки, як привести плиту до порядку.

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Зубна паста

Якщо подряпини майже непомітні, візьміть зубну пасту, в складі якої є сода. Нанесіть її на поверхню на кілька хвилин та відполіруйте сухою ганчіркою.

Паста для металу

Нанесіть пасту на пошкодження та добре відполіруйте. Через 30 секунд зітріть залишки пасти. Такий метод дієвий навіть для глибоких подряпин.

Шліфувальна машинка

Використовуйте цей метод в крайньому разі і лише, якщо вмієте користуватись машинкою. Візьміть повстяний круг і включіть машинку на середні обороти. Акуратно поліруйте поверхню до тих пір, поки не зникнуть подряпини.

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