Зірки завжди прихильні до них: названо найщасливіші знаки зодіаку

Деяким людям особливо щастить у житті – вони досягають великих кар'єрних висот, багато заробляють та будують щасливі стосунки з другою половинкою. За словами астрологів, головними улюбленцями удачі є Тельці, Леви, Терези, Козероги та Стрільці.

Телець

Тельців приваблює багатство, краса та комфорт. Прагнення безпеки робить їх досвідченими інвесторами, і не лише у тому, що стосується матеріальних благ. Уродженці знаку відмінно знаються на людях, що дозволяє їм досягти успіху в кар'єрі і знайти вірного супутника по життю.

Лев

Впевненість – ключова запорука щастя для Левів. Уродженці знаку буквально випромінюють позитивну енергію, чим залучають у життя виключно позитивні події. Їм комфортно бути в центрі уваги, а ораторським здібностям Левів позаздрить багато хто. Уродженцям знаку долею накреслено багатство.

Терези

Справедливість та рівновага – те, чого шукають у своєму житті Терези. Уродженці знаку наполегливі у досягненні цілей та використовують усі навички ведення переговорів, щоб отримати бажаний результат. Удача завжди з ними, завдяки чому у Терезів виходить все.

Козеріг

Козероги мають неприборкану волю досягти успіху. Коли вони чогось хочуть, вони це отримують. Це включає і розкішний спосіб життя. Уродженці знаку готові багато на що, щоб втілити свої мрії в реальність, і зірки допомагають їм.

Стрілець

Стрільці вважаються найбільш щасливими зі всіх знаків. Для них життя – багата мозаїка переживань та пригод. Вони перебувають під заступництвом Юпітера, планети, яка завжди асоціювалася з достатком та удачею. Стрільці можуть побачити позитив у будь-якій ситуації, що надає їм сил.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.