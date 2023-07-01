Звезды всегда благосклонны к ним: названы самые удачливые знаки зодиака

Некоторым людям особенно везет в жизни – они добиваются больших карьерных высот, много зарабатывают и строят счастливые отношения со второй половинкой. По словам астрологов, главными любимчиками удачи являются Тельцы, Львы, Весы, Козероги и Стрельцы.

Телец

Тельцов привлекает богатство, красота и комфорт. Стремление к безопасности делает их опытными инвесторами, и не только в том, что касается материальных благ. Уроженцы знака отлично разбираются в людях, что позволяет им достичь успеха в карьере и найти верного спутника по жизни.

Лев

Уверенность – ключевой залог счастья для Львов. Уроженцы знака буквально излучают положительную энергию, чем привлекают в свою жизнь исключительно положительные события. Им комфортно быть в центре внимания, а ораторским способностям Львов позавидуют многие. Уроженцам знака судьбой начертано богатство.

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Весы

Справедливость и равновесие – то, чего ищут в своей жизни Весы. Уроженцы знака настойчивы в достижении целей и используют все навыки ведения переговоров, чтобы получить желаемый результат. Удача всегда с ними, благодаря чему у Весов получается все.

Козерог

Козероги обладают неукротимой волей достичь успеха. Когда они чего-то хотят, они это получают. Это включает в себя и роскошный образ жизни. Уроженцы знака готовы на многое, чтобы воплотить свои мечты в реальность, и звезды помогают им.

Стрелец

Стрельцы считаются самыми удачливыми из всех знаков. Для них жизнь – богатая мозаика переживаний и приключений. Они находятся под покровительством Юпитера, планеты, которая всегда ассоциировалась с изобилием и удачей. Стрельцы могут увидеть позитив в любой ситуации, что придает им сил.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.