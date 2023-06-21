5 найкращих фантастичних фільмів, які вразять сюжетом і картинкою

UAportal підготував добірку найкращих фантастичних фільмів, випущених у період з 2018 по 2021 рік. Вони перенесуть глядачів у світ, наповнений магією, чудесами та нескінченними можливостями.

Годзила 2: Король монстрів

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Жанр: Екшн

Країна виробництва: США, Японія

Тривалість: 132 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Майкл Догерті

У фільмі "Годзілла 2: Король монстрів" древні супервиди, включаючи могутнього Годзіллу і страшного Короля Гідору, стикаються в монументальній битві, яка загрожує існуванню людства. Криптозоологічна агенція Monarch, борючись із часом, намагається врятувати світ, але між людьми, які бажають співіснувати з цими колосальними істотами, і тими, хто прагне їх знищити, виникають конфлікти.

Відео дня

До зірок

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Екшн

Країна виробництва: США, Китай

Тривалість: 123 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Джеймс Грей

У фільмі "До зірок" Рой МакБрайд, астронавт із непростим минулим, вирушає в подорож Сонячною системою, щоб розкрити правду про зникнення свого батька і врятувати людство від можливої космічної катастрофи. У міру того, як Рой все глибше занурюється в космос, він бореться зі своїми внутрішніми демонами, відчуваючи межі своєї стійкості та емоційної відстороненості.

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Термінатор: Темні долі

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Екшн

Країна виробництва: США, Іспанія, Угорщина.

Тривалість: 128 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Тім Міллер

"Термінатор: Темні долі" відбувається після подій фільму "Термінатор 2: Судний день", коли новий удосконалений Термінатор вирушає в минуле, щоб знищити Дені Рамос, молоду жінку, яка відіграє важливу роль у майбутньому. Щоб захистити Дені, Сара Коннор повертається разом із вдосконаленим солдатом та оригінальним Термінатором. Разом вони приступають до виконання відповідальної місії, щоб змінити хід історії та забезпечити виживання людства.

Довід

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Екшн

Країна виробництва: США, Велика Британія

Тривалість: 150 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Крістофер Нолан

У фільмі "Довід" секретний агент, відомий лише як Протагоніст, отримує завдання запобігти глобальній катастрофі, що виходить за межі часу. Протагоніст повинен розгадати секрети загадкової організації "Тенет", переміщаючись сутінковим світом міжнародного шпигунства, стикаючись з перевернутими предметами і битвами, що змінюють час.

Мулан

Рейтинг IMDb: 5.6/10

Жанр: Екшн

Країна виробництва: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Нікі Каро

"Мулан" розповідає легендарну історію про Хуа Мулан, молоду китаянку, яка перевдягається в чоловіка, щоб зайняти місце свого батька в імператорській армії. Зіткнувшись із грізними ворогами і прийнявши свою справжню сутність, Мулан вирушає в перетворюючу подорож самопізнання і стає символом мужності та сили.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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