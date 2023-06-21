5 лучших фантастических фильмов, которые поразят сюжетом и картинкой

UAportal подготовил подборку лучших фантастических фильмов, выпущенных в период с 2018 по 2021 год. Они перенесут зрителей в мир, наполненный магией, чудесами и бесконечными возможностями.

Годзилла 2: Король монстров

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Жанр: Экшн

Страна производства: США, Япония

Продолжительность: 132 минуты

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Майкл Догерти

В фильме "Годзилла 2: Король монстров" древние супервиды, включая могучего Годзиллу и страшного Короля Гидору, сталкиваются в монументальной битве, угрожающей существованию человечества. Криптозоологическое агентство Monarch, борясь со временем, пытается спасти мир, но между людьми, желающими сосуществовать с этими колоссальными существами, и теми, кто стремится их уничтожить, возникают конфликты.

Видео дня

К звездам

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Экшн

Страна производства: США, Китай

Продолжительность: 123 минуты

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Джеймс Грэй

В фильме "К звездам" Рой МакБрайд, астронавт с непростым прошлым, отправляется в путешествие по Солнечной системе, чтобы раскрыть правду об исчезновении своего отца и спасти человечество от возможной космической катастрофы. По мере того как Рой все глубже погружается в космос, он борется со своими внутренними демонами, испытывая пределы своей стойкости и эмоциональной отстраненности.

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Терминатор: Темные судьбы

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Экшн

Страна производства: США, Испания, Венгрия

Продолжительность: 128 минут

Год производства: 2019

Главный продюсер: Тим Миллер

"Терминатор: Темные судьбы" происходит после событий фильма "Терминатор 2: Судный день", когда новый усовершенствованный Терминатор отправляется в прошлое, чтобы уничтожить Дэни Рамос, молодую женщину, играющую важную роль в будущем. Чтобы защитить Дэни, Сара Коннор возвращается вместе с усовершенствованным солдатом и оригинальным Терминатором. Вместе они приступают к выполнению ответственной миссии, чтобы изменить ход истории и обеспечить выживание человечества.

Довод

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Экшн

Страна производства: США, Великобритания

Продолжительность: 150 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Кристофер Нолан

В фильме "Довод" секретный агент, известный только как Протагонист, получает задание предотвратить глобальную катастрофу, выходящую за рамки времени. Протагонист должен разгадать секреты загадочной организации "Тенет", перемещаясь по сумеречному миру международного шпионажа, сталкиваясь с перевернутыми предметами и сражениями, изменяющими время.

Мулан

Рейтинг IMDb: 5.6/10

Жанр: Экшн

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Ники Каро

"Мулан" рассказывает легендарную историю о Хуа Мулан, молодой китаянке, которая переодевается в мужчину, чтобы занять место своего отца в императорской армии. Столкнувшись с грозными врагами и приняв свою истинную сущность, Мулан отправляется в преображающее путешествие самопознания и становится символом мужества и силы.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!