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Альтернатива натуральному продукту: переваги та недоліки рослинного молока

Владислав Москаленко

Чи варто замінити звичайне молоко на рослинне

Рослинне молоко, зокрема, мигдальне або соєве, є популярною альтернативою натуральному молоку. UAportal розповів детальніше про його переваги та недоліки, аби ви ухвалили обґрунтоване рішення щодо покупки.

Переваги рослинного молока

  • Користь для здоров'я

Рослинне молоко збагачене необхідними вітамінами та мінералами, наприклад, кальцієм, вітаміном D та вітамінами групи В.

  • Екологічна стійкість

Виробництво рослинного молока зазвичай спричиняє меншу шкоду довкіллю, ніж виготовлення звичайного. Воно потребує менше тваринних ресурсів та енергії.

  • Різноманітність

Від мигдалевого до вівсяного молока – на ринку доступні численні смаки та варіанти, які відповідають різним дієтичним уподобанням та потребам.

Недоліки рослинного молока

  • Низький вміст поживних речовин

Рослинне молоко може мати нижчий вміст білка, на відміну від, наприклад, коров'ячого.

  • Алергія та чутливість

Рослинне молоко все ще може викликати алергічну реакцію в деяких людей, особливо у тих, хто має алергію на горіхи або сою.

  • Сторонні добавки

Деякі продукти з рослинного молока проходять тривалу обробку й містять домішки для покращення смаку, консистенції або терміну зберігання.

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