Альтернатива натуральному продукту: переваги та недоліки рослинного молока

Рослинне молоко, зокрема, мигдальне або соєве, є популярною альтернативою натуральному молоку. UAportal розповів детальніше про його переваги та недоліки, аби ви ухвалили обґрунтоване рішення щодо покупки.

Переваги рослинного молока

Користь для здоров'я

Рослинне молоко збагачене необхідними вітамінами та мінералами, наприклад, кальцієм, вітаміном D та вітамінами групи В.

Екологічна стійкість

Виробництво рослинного молока зазвичай спричиняє меншу шкоду довкіллю, ніж виготовлення звичайного. Воно потребує менше тваринних ресурсів та енергії.

Різноманітність

Від мигдалевого до вівсяного молока – на ринку доступні численні смаки та варіанти, які відповідають різним дієтичним уподобанням та потребам.

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Недоліки рослинного молока

Низький вміст поживних речовин

Рослинне молоко може мати нижчий вміст білка, на відміну від, наприклад, коров'ячого.

Алергія та чутливість

Рослинне молоко все ще може викликати алергічну реакцію в деяких людей, особливо у тих, хто має алергію на горіхи або сою.

Сторонні добавки

Деякі продукти з рослинного молока проходять тривалу обробку й містять домішки для покращення смаку, консистенції або терміну зберігання.

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