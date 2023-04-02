Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку 3-9 квітня

UAportal підготував прогноз на тиждень 3-9 квітня. Астрологи передбачають велике щастя та радість для деяких знаків зодіаку.

З Місяцем у Леві, Венерою у Терезах та Юпітером у Стрільці деякі знаки будуть почуватися більш щасливими, ніж інші. Гороскоп розповість, які три знаки зодіаку, зазнають найбільшої радості цього тижня.

Лев

Зірки кажуть, що для Лева зараз найкращий час, щоб ризикнути і піти за своєю мрією. Позитивний погляд на речі принесе Леву багато удачі протягом усього цього періоду. Крім того, зараз сприятливий час для Львова, щоб зосередитися на стосунках із сім'єю та друзями, а також із діловими та романтичними партнерами.

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Терези

Терезам слід очікувати великої кількості енергії, що виходить зсередини в цей період завдяки входженню Венери. Крім того, у людей, що народилися під цим знаком, у цей час зросте почуття впевненості в собі та безпеці, що дозволить їм приймати рішення без вагань та страху. Вони також зможуть ефективніше використовувати свої творчі здібності для досягнення успіху.

Стрілець

Положення Юпітера в знаку Стрільця означає, що народжені під цим знаком можуть розраховувати на велику успіх у досягненні успіху. Вони зможуть легше приймати рішення завдяки збільшеній вірі в себе та свої здібності, що допоможе їм зберігати позитивний настрій навіть у складних ситуаціях та у разі виникнення труднощів на шляху. Крім того, їм слід використовувати можливості, які відкриваються перед ними, тому що вони можуть призвести до довгострокової винагороди!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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