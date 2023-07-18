Що робити, якщо ви стали свідком злочину: п'ять основних кроків

Ставши свідком злочину, ви можете пережити неприємні та приголомшливі відчуття. У таких ситуаціях дуже важливо знати, як ефективно реагувати, ставлячи на перше місце власну безпеку та благополуччя інших людей.

Ви дізнаєтеся про п'ять основних кроків, які необхідно зробити, якщо ви стали свідком злочину. UAportal підготував цей вичерпний посібник, який допоможе зорієнтуватися в цій складній ситуації.

Пам'ятайте про свою безпеку та безпеку інших

Якщо вам загрожує безпосередня небезпека, спробуйте непомітно відійти та знайти безпечне місце. Якщо в небезпеці опинилися інші люди, зробіть все можливе, щоб попередити їх і вивести в безпечне місце. Ваше благополуччя та благополуччя інших людей завжди має бути на першому місці.

Відео дня

Зателефонуйте до служби порятунку

Наберіть гарячу лінію екстрених служб, щоб повідомити про злочин. Надайте точну і детальну інформацію про інцидент, включаючи місце події, опис злочинців та будь-які інші важливі деталі, які можуть допомогти правоохоронцям.

Зберігайте докази та фіксуйте деталі

Поки ви чекаєте на прибуття правоохоронців, важливо зібрати якомога більше інформації про злочин. Спостерігайте та занотовуйте такі деталі, як зовнішній вигляд злочинців, будь-які відмінні риси, послідовність подій та іншу важливу інформацію, яка може допомогти в розслідуванні. Якщо це безпечно, непомітно зробіть фото або зніміть відео. Але пам'ятайте, що не варто ставити під загрозу свою безпеку та втручатися в ситуацію.

Зверніться із заявою до поліції

Коли поліція прибуде на місце події, зверніться до них із заявою про те, що ви стали свідком. Будьте максимально точними, розповідаючи про події в тому порядку, в якому вони відбувалися. Ваші свідчення можуть мати вирішальне значення для встановлення та затримання злочинців, тому обов'язково повідомте правоохоронцям усі важливі деталі.

Зверніться за підтримкою та консультацією

Те, що ви стали свідком злочину, може мати значний емоційний вплив на вас. Життєво важливо звернутися за підтримкою та консультацією, щоб допомогти вам пережити цей досвід і впоратися з будь-якою травмою, яку ви отримали. Зверніться до надійних друзів, членів сім'ї або на гарячу лінію підтримки, які можуть надати вам пораду та зв'язати вас з відповідними ресурсами. Професійні консультанти або терапевти, які мають досвід роботи з травмами, можуть допомогти вам впоратися з емоційними наслідками свідчення про злочин.

Нагадаємо, влітку існує небезпека отримати тепловий чи сонячний удар. Раніше ми розповідали, що робити при їх виникненні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!