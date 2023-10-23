До блиску за 5 хвилин: чим краще помити лобове скло автомобіля

UAportal підготував цінну інформацію та практичні поради щодо досягнення чистоти лобового скла. Дотримуючись наведених тут методів і порад, можна забезпечити відмінну видимість і блискуче лобове скло без розводів.

Використовуйте оцтовий розчин

Один з найкращих лайфхаків для миття лобового скла автомобіля – використання оцтового розчину. Змішайте в пляшці з розпилювачем рівні частини білого оцту і дистильованої води.

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Добре струсіть пляшку, щоб розчин добре перемішався. Розпиліть суміш оцту на лобове скло і за допомогою ганчірки або губки з мікрофібри ефективно видаліть бруд і розводи.

Використовуйте газету для блиску

Для того, щоб лобове скло автомобіля було без розводів, скористайтеся газетою. Замість того, щоб використовувати паперові рушники або тканину, спробуйте цей метод.

Зімніть аркуш газети і протріть ним скло круговими рухами. Фарба, що міститься в газетах, допомагає видалити бруд і жир, залишаючи лобове скло блискуче чистим.

Нанесіть засіб від дощу

Щоб покращити видимість під час вологої погоди, нанесіть на скло засіб від дощу. Після того, як ретельно очистите лобове скло, дотримуйтесь інструкцій виробника, щоб нанести цей засіб. Він створює на склі тонкий шар, який затримує дощову воду, покращуючи видимість і забезпечуючи чіткий огляд дороги.

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