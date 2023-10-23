До блеска за 5 минут: чем лучше помыть лобовое стекло автомобиля

UAportal подготовил ценную информацию и практические советы по достижению чистоты лобового стекла. Следуя приведенным здесь методам и советам, можно обеспечить отличную видимость и блестящее лобовое стекло без разводов.

Используйте уксусный раствор

Один из лучших лайфхаков для мытья лобового стекла автомобиля – использование уксусного раствора. Смешайте в бутылке с распылителем равные части белого уксуса и дистиллированной воды.

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Хорошо стряхните бутылку, чтобы раствор хорошо перемешался. Распылите смесь уксуса на лобовое стекло и с помощью тряпки или губки из микрофибры эффективно удалите грязь и разводы.

Используйте газету для блеска

Для того чтобы лобовое стекло автомобиля было без разводов, воспользуйтесь газетой. Вместо того чтобы использовать бумажные полотенца или ткань, попробуйте этот метод.

Сомните лист газеты и протрите им стекло круговыми движениями. Содержащаяся в газетах краска помогает удалить грязь и жир, оставляя лобовое стекло блестяще чистым.

Нанесите средство от дождя

Чтобы улучшить видимость во влажную погоду, нанесите на стекло средство от дождя. После того, как тщательно очистите лобовое стекло, следуйте инструкциям изготовителя, чтобы нанести это средство. Он создает на стекле тонкий слой, задерживающий дождевую воду, улучшая видимость и обеспечивая четкий обзор дороги.

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