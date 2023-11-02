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Лайфхаки

Ефективні лайфхаки: як видалити пігментні плями без допомоги косметолога

Марина Грамович

Догляд за шкірою обличчя

UAportal підготував добірку лайфхаків, засобів та порад експертів, які допоможуть вивести пігментні плями та досягти більш молодого кольору обличчя. Від домашніх рецептів з використанням домашніх інгредієнтів до профілактичних заходів – ви дізнаєтеся цінну інформацію про те, як видалити пігментні плями природним шляхом.

Лимонний сік

Лайфхак полягає в нанесенні за допомогою ватного диска лимонного соку безпосередньо на уражену ділянку, щоб скористатися його природними кислотами, які можуть освітлити і мінімізувати пігментні плями з часом. Слід залишити його на 15 хвилин, а потім змити водою.

Домашня маска для обличчя

Ще один ефективний лайфхак для видалення пігментних плям – використання домашніх масок для обличчя. Потрібно змішати такі інгредієнти, як йогурт, мед і куркуму, щоб приготувати маску. Нанести її на обличчя, залишити приблизно на 15-20 хвилин, а потім змити. Регулярне використання цієї маски допоможе зменшити пігментні плями та вирівняти тон шкіри.

Оцет

Яблучний оцет також може слугувати натуральним засобом від пігментних плям. Необхідно розвести його водою, намочити у суміші ватний диск і нанести на шкіру. Дати розчину висохнути, перш ніж змивати. З часом цей засіб може допомогти освітлити пігментні плями.

Крім того, регулярне відлущування шкіри м'яким скрабом, виготовленим з таких інгредієнтів, як цукор, мед та оливкова олія, може зменшити появу пігментних плям.

Лайфхаки