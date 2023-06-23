Емоційно хвилюючі мелодрами: найкращі фільми, які слід подивитися

UAportal підготував добірку фільмів, які залишили незабутній слід у глядачів. Ці фільми не тільки підкорили аудиторію, а й здобули визнання критиків за виняткову розповідь та чудові постановки.

Зірка народилася

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 136 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Білл Гербер

У фільмі "Зірка народилася" досвідчений музикант Джексон Мейн знаходить і закохується в артистку-початківця Еллі. У міру того, як кар'єра Еллі злітає, їхні стосунки стикаються з проблемами слави, залежності та ціни зіркової слави.

Відео дня

За метр один від одного

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Кеті Шульман

Фільм "У метрі один від одного" обертається навколо життя двох підлітків, Стелли та Вілла, які обоє хворі на муковісцидоз. Пов'язані обмеженнями своєї хвороби вони утворюють глибокий зв'язок і починають заборонений роман.

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Винні зірки

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік виконання: 2014

Головний продюсер: Вік Годфрі

Фільм "Винні зірки" розповідає про подорож Хейзел і Гаса, двох підлітків, які зустрічаються та закохуються у групі підтримки хворих на рак. Разом вони долають труднощі, пов'язані з їхніми хворобами, переживаючи радості та серцеві страждання першого кохання.

Після

Рейтинг IMDb: 5.3/10

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 105 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Дженніфер Гібгот

Фільм "Після" знайомить нас із Тессою, цілеспрямованою студенткою із закритим життям, та Хардіном, бунтівним та загадковим молодим чоловіком. Їхні світи стикаються, коли вони пристрасно закохуються один в одного, але їхні стосунки проходять випробування таємницями, нерозумінням та особистими стражданнями.

Усі радісні місця

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 107 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Пола Мазур

Фільм "Всі радісні місця" розповідає про життя Вайолет та Фінча, двох проблемних підлітків, які зустрічаються та встановлюють глибокий зв'язок. Розпочавши проєкт дослідження чудес свого штату, вони відкривають для себе цілющу силу любові і дружби. Однак подорож затьмарюється внутрішньою боротьбою, що перевіряє їх зв'язок та стійкість.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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