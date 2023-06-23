Эмоционально волнующие мелодрамы: лучшие фильмы, которые следует посмотреть
UAportal подготовил подборку фильмов, которые оставили неизгладимый след у зрителей. Эти фильмы не только покорили аудиторию, но и получили признание критиков за исключительное повествование и замечательные постановки.
Звезда родилась
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Мелодрама
Страна производства: США
Продолжительность: 136 минут
Год выпуска: 2018
Главный продюсер: Билл Гербер
В фильме "Звезда родилась" опытный музыкант Джексон Мейн находит и влюбляется в начинающую артистку Элли. По мере того как карьера Элли взлетает, их отношения сталкиваются с проблемами славы, зависимости и цены звездной славы.
В метре друг от друга
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: Мелодрама
Страна производства: США
Продолжительность: 116 минут
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Кэти Шульман
Фильм "В метре друг от друга" вращается вокруг жизни двух подростков, Стеллы и Уилла, которые оба больны муковисцидозом. Связанные ограничениями своей болезни, они образуют глубокую связь и начинают запретный роман.
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Виноваты звезды
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Мелодрама
Страна производства: США
Продолжительность: 129 минут
Год выпуска: 2014
Главный продюсер: Уик Годфри
Фильм "Виноваты звезды" рассказывает о путешествии Хейзел и Гаса, двух подростков, которые встречаются и влюбляются в группе поддержки больных раком. Вместе они преодолевают трудности, связанные с их болезнями, переживая радости и сердечные страдания первой любви.
После
Рейтинг IMDb: 5.3/10
Жанр: Мелодрама
Страна производства: США
Продолжительность: 105 минут
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: Дженнифер Гибгот
Фильм "После" знакомит нас с Тессой, целеустремленной студенткой с закрытой жизнью, и Хардином, мятежным и загадочным молодым человеком. Их миры сталкиваются, когда они страстно влюбляются друг в друга, но их отношения проходят испытание тайнами, непониманием и личными страданиями.
Все радостные места
Рейтинг IMDb: 6.5/10
Жанр: Мелодрама
Страна производства: США
Продолжительность: 107 минут
Год выпуска: 2020
Главный продюсер: Пола Мазур
Фильм "Все радостные места" рассказывает о жизни Вайолет и Финча, двух проблемных подростков, которые встречаются и устанавливают глубокую связь. Начав проект по исследованию чудес своего штата, они открывают для себя целительную силу любви и дружбы. Однако путешествие омрачается внутренней борьбой, проверяющей их связь и стойкость.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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