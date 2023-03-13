Гороскоп на 14 березня для Стрільця, Скорпіона та Терезів: одному з них сильно не пощастить

UAportal підготував гороскоп на 14 березня для Терезів, Скорпіона та Стрільця. Цей день буде сповнений можливостей, але для одного знаку вони будуть неприємними.

Терези

Цей день може принести Терезам несподівані зустрічі, які можуть стати вам у нагоді в майбутньому. Обов'язково скористайтесь ними. Також будьте обережними, не приймайте необдуманих рішень і залишайтеся зосередженими на своїх цілях.

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Скорпіон

Народжені під знаком Скорпіона мають бути готові до деяких невдач через зовнішні обставини. Однак їм слід зберігати позитивний настрій і не впадати у відчай через тимчасові перешкоди, оскільки довгостроковий успіх все ще знаходиться в межах досяжності, якщо вони продовжуватимуть рішуче рухатися вперед.

Відео дня

Стрілець

Стрільці, швидше за все, матимуть можливість виконати бажання, оскільки успіх буде на їхньому боці протягом усіх подій цього дня. Їм слід скористатися цим, ретельно приймаючи рішення та пам'ятаючи про можливі наслідки, щоб отримати максимальну вигоду з цього сприятливого періоду часу.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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