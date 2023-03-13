Гороскоп на 14 марта для Стрельца, Скорпиона и Весов: одному из них сильно не повезет

UAportal подготовил гороскоп на 14 марта для Весов, Скорпиона и Стрельца. Этот день будет полон возможностей, но для одного знака они будут неприятными.

Весы

Этот день может принести Весам неожиданные встречи, которые могут пригодиться вам в будущем. Обязательно воспользуйтесь ими. Также будьте осторожны, не принимайте необдуманных решений и оставайтесь сосредоточенными на своих целях.

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Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона должны быть готовы к некоторым неудачам из-за внешних обстоятельств. Однако им следует сохранять позитивный настрой и не отчаиваться из-за временных препятствий, так как долгосрочный успех все еще находится в пределах досягаемости, если они будут продолжать решительно двигаться вперед.

Видео дня

Стрелец

Стрельцы, скорее всего, получат возможность исполнить желания, так как удача будет на их стороне на протяжении всех событий этого дня. Им следует воспользоваться этим, тщательно принимая решения и помня о возможных последствиях, чтобы извлечь максимальную выгоду из этого благоприятного периода времени.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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