Цікаві факти про легендарного Майкла Джексона, найкращого музиканта усіх часів

UAportal підготував статтю, в якій розглядаються п'ять цікавих фактів про легендарного музиканта Майкла Джексона. Будучи одним із найуспішніших музикантів усіх часів, люди вже багато знають про "короля поп-музики", але є й деякі менш відомі факти, які варто вивчити.

Коротка біографія Майкла Джексона

Майкл Джексон народився в Гері, штат Індіана, в 1958 році і розпочав свою музичну кар'єру в дитинстві разом зі своїми братами у групі "The Jackson 5". Згодом він став сольним виконавцем і за свою кар'єру випустив безліч хітових альбомів та синглів. Він був відомий своїми неймовірними вокальними здібностями, культовими танцювальними рухами та впливом на поп-культуру.

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Патент на туфлі з гравітаційним ефектом

У 1993 році Майкл Джексон запатентував спеціальне взуття, яке могло виконувати гравітаційні нахили під час його виступів. У підборах туфель був передбачений проріз, за який можна було зачепитися за цвях на сцені, що дозволяло йому нахилятися вперед під здавалося б неможливим кутом, не падаючи при цьому.

Одержимість кістками людини-слона

Майкл був захоплений історією Джозефа Мерріка, також відомого як Людина-слон. Він був настільки заінтригований ним, що 1987 року придбав скелет Мерріка за 1,1 мільйона доларів. Він також зробив копію обличчя Мерріка, яку виставив у своїй хаті.

Любов до Діснея

Виконавець був великим шанувальником Disney і навіть подумував свого часу купити її. Він також мав свій приватний парк розваг у його будинку, який він назвав "Неверленд", на честь вигаданої країни з "Пітера Пена".

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Гуманітарна діяльність

Джексон був відомий своєю благодійною діяльністю та філантропією. Протягом свого життя він пожертвував мільйони доларів різним благодійним організаціям, включаючи організації, які допомагають дітям, які потребують потреб, і організації, які займаються дослідженнями в галузі СНІДу.

Домашній шимпанзе Бабблз

Майкл мав домашній шимпанзе на ім'я Бабблз, якого він усиновив на початку 1980-х років. Баблз часто супроводжував Джексона на різних заходах і навіть знявся з ним у музичному кліпі.

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