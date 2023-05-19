Як швидко перестати гикати: перевірені поради

Гикавка – поширене, але дратівливе явище, яке може виникнути несподівано. UAportal підготував список порад та рекомендацій, які допоможуть швидко та легко позбутися її.

Затримайте подих

Затримка дихання – це класичний метод позбавлення гикавки. Просто зробіть глибокий вдих і затримайте його якнайдовше. Це допоможе підвищити рівень вуглекислого газу в крові, що розслабить діафрагму та зупинить гикавку. Повторіть цей процес кілька разів, поки гикавка не припиниться.

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Пийте воду

Пиття води – ще один ефективний спосіб зупинити гикавку. Випийте кілька ковтків води та затримайте дихання на кілька секунд, перш ніж ковтати. Це допоможе стимулювати блукаючий нерв, який відповідає за керування діафрагмою. Повторюйте цей процес кілька разів, поки гикавка не припиниться.

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Використовуйте ложку цукру

Ложка цукру – це перевірений і вірний спосіб зупинити гикавку. Просто візьміть чайну ложку цукру і дайте розчинитися в роті. Це допоможе стимулювати нервові закінчення у роті та горлі, що перерве гикавковий рефлекс.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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