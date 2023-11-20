Як швидко почистити креветки: лайфхаки

Чищення креветок може здатися складним завданням, але не варто перейматися. UAportal розповідає про лайфхак, який зробить цей процес простим і ефективним.

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Чи потрібно видаляти кишківник? Відповідь залежить від розміру ракоподібних і від того, як ви плануєте їх готувати.

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У менших креветок, як в тих, що водяться в Чорному морі, видалити кишківник може бути досить складно, навіть якщо під рукою є пінцет і лупа. У цих випадках вам не потрібно турбуватися про нього. Однак, якщо ви маєте справу з великими креветками, наприклад, королівськими, доведеться трохи попрацювати.

Розгляньмо, як найкраще чистити дрібні та великі креветки до і після приготування за допомогою простих прийомів.

Чищення сирих креветок:

Для початку візьміть виделку та пінцет. Ось простий алгоритм дій:

1. Зубчиком виделки проткніть панцир креветки біля хвоста.

2. Наколіть нутрощі на зубчик виделки.

3. Акуратно витягніть їх пінцетом або кінчиками пальців. Для цієї ж процедури можна скористатися зубочисткою.

Чищення креветок середнього розміру (сирих або варених):

Почніть з видалення ніжок і обережно відкрутіть голову та панцир. Потім зубочисткою підчепіть м'ясо з того боку, де була голова, і обережно витягніть пальцями кишківник.

Чищення дрібних варених креветок:

1. Візьміть маленьку креветку за хвіст і відірвіть половину панцира, щоб відкрити спинку.

2. Натисніть на голову і без зусиль витягніть решту м'яса. Завдяки цьому чудовому лайфхаку ви зможете швидко почистити безліч дрібних креветок всього за кілька хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як норвезькі господині чистять оселедець за лічені хвилини.

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