Как быстро почистить креветки: лайфхаки

Чистка креветок может показаться сложной задачей, но не стоит беспокоиться. UAportal рассказывает о лайфхаке, который сделает этот процесс простым и эффективным.

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Нужно ли удалять кишечник? Ответ зависит от размера ракообразных и того, как вы планируете их готовить.

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У меньших креветок, как у водящихся в Черном море, удалить кишечник может быть достаточно сложно, даже если под рукой есть пинцет и перхоть. В этих случаях вам не нужно беспокоиться о нем. Однако, если вы имеете дело с большими креветками, например королевскими, придется немного поработать.

Рассмотрим, как лучше чистить мелкие и крупные креветки до и после приготовления с помощью простых приемов.

Чистка сырых креветок:

Для начала возьмите вилку и пинцет. Вот простой алгоритм действий:

1. Зубчиком вилки проткните креветочный панцирь у хвоста.

2. Наколите внутренности на зубчик вилки.

3. Аккуратно извлеките их пинцетом или кончиками пальцев. Для этой же процедуры можно использовать зубочистку.

Чистка креветок среднего размера (сырых или вареных):

Начните с удаления ножек и осторожно открутите голову и броню. Затем зубочисткой подцепите мясо с той стороны, где находилась голова, и осторожно вытяните пальцами кишечник.

Чистка мелких вареных креветок:

1. Возьмите маленькую креветку за хвост и оторвите половину панциря, чтобы открыть спинку.

2. Нажмите на голову и без труда выньте остальное мясо. Благодаря этому великолепному лайфхаку вы сможете быстро почистить множество мелких креветок всего за несколько минут.

Напомним, ранее мы писали о том, как норвежские хозяйки чистят сельдь за считанные минуты.

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