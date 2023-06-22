Як швидко видалити жир у холодній воді без хімії та миючих засобів: тепер посуд буде мити легко

Коли немає гарячої води, миття посуду в холодній воді може здатися складним завданням. Однак є ефективні методи, що дозволяють швидко видалити жир і продезінфікувати посуд без миючих засобів. UAportal підготував ці зручні рішення для миття посуду у холодній воді.

Харчова сода

Одним із найпопулярніших засобів для видалення жиру є звичайна харчова сода. Цей кухонний засіб, улюблений ще нашими бабусями, ефективно справляється з жиром завдяки своїм слабким лужним властивостям. Для початку намочіть посуд, потім насипте харчову соду на поверхню та обережно потріть. Наприкінці ретельно промийте посуд.

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Гірчичний порошок

Дивно, але гірчичний порошок також ефективний у боротьбі з жиром, як і харчова сода. Ви можете використовувати його так само, як і харчову соду, або зробити густу пасту, додавши невелику кількість води. Паста полегшує нанесення та видалення стійкого жиру.

Борошно

Якщо харчова сода та гірчичний порошок недоступні, не варто забувати про силу борошна. Хоча іноді рекомендують житнє борошно, звичайне пшеничне борошно працює не гірше. Просто посипте жирну поверхню борошном, не змочуючи її, акуратно потріть. Борошно вбере жир, і ваш посуд залишиться чистим. Після цього ретельно промийте посуд.

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Мило для прання

Якщо ви опинилися без звичного засобу для миття посуду, не хвилюйтесь. На допомогу може прийти звичайне господарське мило. Воно має не тільки знежирюючі властивості, але й антибактеріальний ефект. Для миття посуду можна намилити губку цим милом, або розчинити його у воді.

Зола

Попри свою нетрадиційність, використання золи для миття посуду може бути напрочуд ефективним, коли інші варіанти не завжди доступні. Зола діє так само, як харчова сода, завдяки своїй їдкій природі. Просто посипте жирний посуд золою, акуратно потріть і ретельно промийте водою.

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