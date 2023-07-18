Як позбутися неприємного запаху у квартирі: допоможе кориця та пилосос

UAportal підготував практичну інструкцію, яка допоможе підтримувати свіжий та привабливий запах у квартирі.

Використовуйте силу кориці

Кориця – це не просто спеція для випічки, вона також має фантастичні властивості нейтралізувати неприємні запахи. Щоб створити натуральний освіжувач повітря, виконайте наведені нижче дії.

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Закип'ятіть каструлю із водою на плиті. Додайте в окріп кілька паличок кориці. Дайте воді залишити близько 30 хвилин. Аромат кориці пошириться по всьому будинку, усуваючи будь-які неприємні запахи.

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Ви також можете створити освіжувач повітря з корицею, змішавши ефірну олію кориці з водою у пляшці з розпилювачем. Розпорошіть його по всій квартирі, щоб насолодитися чудовим освіжаючим ароматом.

Використовуйте потужність пилососу

Купуйте пилосос із високоефективним фільтром твердих частинок повітря. Цей тип фільтра вловлює дрібні частинки, такі як пилові кліщі та лупа свійських тварин, не даючи їм циркулювати назад у повітря.

Пилососьте килими, килимки та оббивку принаймні раз на тиждень, щоб видалити пил та сміття, які можуть спричинити неприємні запахи. Перед тим як пилососити, посипте килими харчовою содою. Сода діє як природний дезодорант, нейтралізуючи запахи під час пилососу.

Крім того, подумайте про використання аксесуарів для пилососа, спеціально розроблених для усунення неприємних запахів, таких як ароматизовані вакуумні насадки або спреї для усунення неприємних запахів. Ці засоби допоможуть зберегти свіжість вашого житлового простору під час збирання.

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Освіжіть повітря за допомогою сушильних серветок

Сушильні серветки відомі своєю здатністю надавати приємного аромату білизні, але їх можна використовувати, щоб освіжити вашу квартиру. Покладіть кілька сушильних серветок у стратегічно важливих місцях, наприклад, у ящиках, шафах або під подушками, щоб наповнити повітря приємним ароматом.

Використовуйте серветки для протирання поверхонь, таких як стільниці, столи та навіть плінтуси. Серветки залишать після себе тонкий аромат, а також видалять пил та статичну електрику.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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