Як легко і швидко прокинутися вранці: поради

UAportal підготував добірку практичних порад та рекомендацій, які допоможуть швидко прокинутися та розпочати свій день з продуктивної ноти. Застосовуючи ці рекомендації, можна заощадити час, енергію та отримати максимум задоволення від ранкового пробудження.

Встановіть постійний графік сну

Дотримання регулярного графіка сну має вирішальне значення для того, щоб швидко прокидатися і відчувати себе бадьорим. Намагайтеся лягати спати і прокидатися одночасно і щодня, навіть у вихідні. Це допоможе регулювати внутрішній годинник вашого організму і полегшить пробудження вранці. Згодом ваш організм звикне до такого розпорядку, і вам буде легко підніматися і висипатися.

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Крім того, створіть розслаблюючу процедуру перед сном, щоб дати сигнал своєму організму, що настав час спати. Уникайте стимулювальних занять або електроніки перед сном, а натомість займіться заспокійливими видами діяльності, такими як читання чи прослуховування спокійної музики. Створення заспокійливої обстановки в спальні, приглушене освітлення та зручне постільні речі також сприяють кращому засинанню.

Стратегічно правильно використовуйте будильник

Хоча будильники є поширеним засобом для пробудження, їхнє стратегічне використання може суттєво вплинути на те, як швидко ви встанете з ліжка. Замість того, щоб ставити будильник поруч із ліжком, перемістіть його в інший кінець кімнати. Це змусить вас фізично встати з ліжка, щоб вимкнути його, що ускладнить натискання кнопки "дрімати" та повернення до сну.

Щоб прокидатися було ще легше, скористайтеся будильником із поступовим пробудженням, який імітує схід сонця, поступово збільшуючи інтенсивність світла. Це імітує природний процес пробудження і допомагає регулювати цикл сон-неспання. Прокидаючись під м'яке світло, ви почуватиметеся більш енергійним і готовим до майбутнього дня.

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Займайтеся ранковими ритуалами

Вироблення ранкового розпорядку допоможе вам швидко прокинутися та задати позитивний тон на весь день. Почніть з того, що випийте склянку води, щоб відновити організм після кількох годин сну. Розтяжка чи легка фізична активність, наприклад, йога чи швидка прогулянка, допоможуть розігнати кров та підвищити бадьорість.

Ще один ефективний метод – якнайшвидше після пробудження забезпечити себе природним світлом. Відкрийте штори або вийдіть надвір на кілька хвилин, щоб впустити сонячне світло. Природне світло пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, який викликає сонливість, і сигналізує організму, що час прокидатися.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, Тетяна Баран, лікар офтальмолог, оптометрист та член ESCRS (європейська асоціація катарактальних та рефракційних хірургів), розповіла про сім порад, які допоможуть зберегти здоров'я очей.

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