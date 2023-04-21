Як легко позбутися позіхання: методи, які реально діють

Позіхання – це природний рефлекс, який виникає, коли організму потрібно більше кисню, коли ви втомилися чи вам нудно. Позіхання може бентежити і відволікати, на щастя, є кілька речей, які можна зробити, щоб запобігти або зупинити позіхання.

UAportal підготував список практичних порад та рекомендацій, які допоможуть позбутися позіхання, що дозволить відчувати себе бадьорішим і зосередженим протягом дня.

Робіть глибокі вдихи

Глибоке дихання – це ефективний спосіб зменшити позіхання. Коли ви робите глибокий вдих, ви збільшуєте кількість кисню в організмі, що допомагає вам почуватися бадьорішим і відпочившим.

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Щоб зробити глибокий вдих, повільно вдихайте крізь ніс і повільно видихайте рот. Повторіть цей процес кілька разів, поки не відчуєте, що менше схильні до позіхання.

Ви також можете спробувати вправу на глибокий подих під назвою "техніка 4-7-8". Для цього потрібно вдихати через ніс протягом чотирьох секунд, затримувати дихання на сім секунд та видихати через рот протягом восьми секунд. Повторіть цей процес кілька разів, поки не відчуєте себе бадьорішим і зосередженим.

Рухайтесь

Сидіння або стояння в одному положенні протягом тривалого часу може спричинити позіхання. Щоб запобігти цьому, необхідно регулярно рухатися. Ходьба або розтяжка допоможуть збільшити приплив крові та кисню до мозку, що зменшить ймовірність позіхання. Якщо ви перебуваєте на нараді або конференції, спробуйте встати і походити по кімнаті кілька хвилин, щоб розігнати кров.

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Пийте воду

Зневоднення може викликати позіхання, тому дуже важливо не забувати про питну воду протягом дня. Пиття води допоможе вам почуватися бадьорішим і зосередженим, що зменшить потребу позіхати.

Намагайтеся випивати не менше восьми склянок води на день і носіть із собою пляшку з водою, щоб бути впевненим у тому, що ви завжди почуватиметеся у формі. Якщо вам особливо хочеться спати, то холодна вода також допоможе прийти до тями.

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