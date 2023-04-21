Как легко избавиться от зевоты: методы, которые реально действуют

Зевота – это естественный рефлекс, который возникает, когда организму требуется больше кислорода, когда вы устали или вам скучно. Зевота может смущать и отвлекать, к счастью, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы предотвратить или остановить зевоту.

UAportal подготовил список практических советов и рекомендаций, которые помогут избавиться от зевоты, что позволит чувствовать себя более бодрым и сосредоточенным в течение дня.

Делайте глубокие вдохи

Глубокое дыхание – это эффективный способ уменьшить зевоту. Когда вы делаете глубокий вдох, вы увеличиваете количество кислорода в организме, что помогает вам чувствовать себя более бодрым и отдохнувшим.

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Чтобы сделать глубокий вдох, медленно вдыхайте через нос и медленно выдыхайте через рот. Повторите этот процесс несколько раз, пока не почувствуете, что меньше склонны к зевоте.

Вы также можете попробовать упражнение на глубокое дыхание под названием "техника 4-7-8". Для этого нужно вдыхать через нос в течение четырех секунд, задерживать дыхание на семь секунд и выдыхать через рот в течение восьми секунд. Повторите этот процесс несколько раз, пока не почувствуете себя более бодрым и сосредоточенным.

Двигайтесь

Сидение или стояние в одном положении в течение длительного времени может вызвать зевоту. Чтобы предотвратить это, необходимо регулярно двигаться. Ходьба или растяжка помогут увеличить приток крови и кислорода к мозгу, что снизит вероятность зевоты. Если вы находитесь на совещании или конференции, попробуйте встать и походить по комнате несколько минут, чтобы разогнать кровь.

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Пейте воду

Обезвоживание может вызывать зевоту, поэтому очень важно не забывать о питьевой воде в течение дня. Питье воды поможет вам чувствовать себя более бодрым и сосредоточенным, что уменьшит потребность зевать.

Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день и носите с собой бутылку с водой, чтобы быть уверенным в том, что вы всегда будете чувствовать себя в форме. Если вам особенно хочется спать, то холодная вода также поможет прийти в себя.

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