Як легко покращити якість сну: правильний графік та мінімум кофеїну

UAportal підготував докладний посібник для вирішення проблем, пов'язаних зі сном. Дотримуючись цих порад, можна покращити якість та кількість сну, що призведе до покращення фізичного та психічного здоров'я.

Встановіть постійний графік сну

Дотримання регулярного графіка сну має вирішальне значення задля досягнення спокійного сну. Намагайтеся лягати спати і прокидатися одночасно і щодня, навіть у вихідні. Це допомагає регулювати внутрішній годинник організму і сприяє здоровому циклу сну та неспання.

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Створіть розслаблюючий порядок дня перед сном

Відео дня

Почитайте книгу, прийміть теплу ванну, потренуйтеся в техніці релаксації, наприклад, глибоке дихання або медитацію. Уникайте стимулюючих занять, таких як перегляд телевізора або використання електронних пристроїв, оскільки синє світло, що випромінюється ними, може перешкодити сну.

Оптимізуйте умови для сну

Створіть сприятливу для сну обстановку, що сприяє розслабленню. Переконайтеся, що у вашій спальні прохолодно, тихо та темно. Використовуйте затемнені штори або маску для очей, щоб запобігти зайвому світлу. Інвестуйте у зручний матрац, подушки та постільна білизна, щоб підвищити рівень комфорту.

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Обмежте денний сон

Хоча короткий сон може бути корисним, надмірна денна дрімота може порушити режим сну. Обмежте денний сон до 20-30 хвилин і не лягайте спати надто близько до сну.

Дотримуйтесь здорового способу життя

Деякі фактори способу життя можуть суттєво вплинути на якість вашого сну. Уникайте вживання кофеїну та нікотину ближче до сну, оскільки вони є стимуляторами, які можуть перешкодити засипанню.

Крім того, обмежте споживання алкоголю, оскільки він може порушити цикл сну. Регулярно займайтеся фізичною активністю, але не робіть цього надто близько до сну, оскільки це може підвищити бадьорість.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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