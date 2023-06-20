Как легко улучшить качество сна: правильный график и минимум кофеина

UAportal подготовил подробное руководство для решения проблем, связанных со сном. Следуя этим советам, можно улучшить качество и количество сна, что приведет к улучшению физического и психического здоровья.

Установите постоянный график сна

Соблюдение регулярного графика сна имеет решающее значение для достижения спокойного сна. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это помогает регулировать внутренние часы организма и способствует здоровому циклу сна и бодрствования.

Читайте также: Эксперты рассказали, как заснуть за 2 минуты, если вы проснулись ночью

Видео дня

Создайте расслабляющий распорядок дня перед сном

Почитайте книгу, примите теплую ванну, потренируйтесь в технике релаксации, например, глубоком дыхании или медитации. Избегайте стимулирующих занятий, таких как просмотр телевизора или использование электронных устройств, поскольку излучаемый ими синий свет может помешать сну.

Оптимизируйте условия для сна

Создайте благоприятную для сна обстановку, способствующую расслаблению. Убедитесь, что в вашей спальне прохладно, тихо и темно. Используйте затемненные шторы или маску для глаз, чтобы отгородиться от лишнего света. Инвестируйте в удобный матрас, подушки и постельное белье, чтобы повысить уровень комфорта.

Читайте также: 5 полезных приложений для улучшения сна

Ограничьте дневной сон

Хотя короткий сон может быть полезен, чрезмерная дневная дремота может нарушить режим сна. Ограничьте дневной сон до 20-30 минут и не ложитесь спать слишком близко ко сну.

Придерживайтесь здорового образа жизни

Некоторые факторы образа жизни могут существенно повлиять на качество вашего сна. Избегайте употребления кофеина и никотина ближе ко сну, так как они являются стимуляторами, которые могут помешать засыпанию.

Кроме того, ограничьте потребление алкоголя, так как он может нарушить цикл сна. Регулярно занимайтесь физической активностью, но не делайте этого слишком близко ко сну, так как это может повысить бодрость.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем вам также узнать советы экспертов по сну, которые рассказали, что заставляет человека просыпаться ночью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!