Як можна зберігати відкорковане вино: прості правила

UAportal підготував поради та методи зберігання відкоркованого вина. Ми розглянемо практичні способи, які допоможуть зберегти якість і смак вина, навіть після того, як його відкоркували.

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Зберігання в прохолоді

Вино слід зберігати в прохолодному місці, щоб зберегти його свіжість. Спека може негативно вплинути на смак і якість вина. Щоб зберегти відкриту пляшку вина свіжою, слід покласти її в холодильник. Це допоможе продовжити термін його зберігання і гарантує, що ним можна буде насолоджуватися ним ще кілька днів.

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Консерватор для вина

Ще одним ефективним методом зберігання відкоркованого вина є використання спеціальних пристроїв для його зберігання. Ці пристрої призначені для видалення надлишку кисню з пляшки, який може призвести до окислення вина і втрати його смакових якостей. Усунувши кисень, можна зберегти якість вина і продовжити термін його зберігання.

Зберігання у вигляді льоду

Якщо немає доступу до холодильника або достатнього місця в холодильнику, креативним рішенням буде переробити вино на кубики льоду. Розлийте залишки вина у форми для льоду, а потім заморозьте їх.

Ці кубики можна використовувати у рецептах, які передбачають наявність вина, або додавати в келих вина, щоб охолодити його, не розбавляючи смак. Це практичний спосіб уникнути марнування вина і водночас насолоджуватися його смаком у різних формах.

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