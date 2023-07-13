Як на вечірку одягтися в паризькому стилі: не бійтеся експериментувати

Красиво та модно одягнутися – це непросте завдання. Якщо ви хочете виділитися та мати особливий вигляд, слід шукати натхнення в інших культурах. Наприклад, паризький стиль одягу славиться своєю елегантністю, вишуканістю та привабливістю. UAportal підготувати рекомендації, як одягнутися в паризькому стилі на вечірку.

Вибір правильного вбрання

Спершу потрібно правильно підібрати вбрання. Віддайте перевагу мінімалізму, зупинившись на класичних та приталених речах. Маленька чорна сукня – чудовий елегантний та універсальний варіант. Поєднуйте плаття з блейзером, щоб створити бездоганний образ. Окрім цього, ви можете вибрати красивий комбінезон нейтральних тонів або стильну блузку в парі з штанами з високою талією.

При цьому вибирайте високоякісні матеріали. Наприклад шовк, кашемір або бавовна. Ці тканини не тільки розкішні на дотик, але й чудово драпіруються, підкреслюючи загальну естетику. Зверніть увагу на пошиття одягу. Добре підігнані речі є відмінною рисою паризького стилю, що створює привабливий силует.

Відео дня

Використання аксесуарів

Аксесуари відіграють важливу роль у завершенні будь-якого образу. Вибираючи мінімалістичні речі, зберігайте простоту та елегантність. Витончене намисто або пара перлових сережок додадуть вишуканості вашому образу. Подумайте про сумочку нейтрального кольору, яка доповнить ваше вбрання.

Підберіть зручне, але стильне взуття. Класичні балетки або туфлі на низьких підборах – прекрасний вибір, що забезпечить одночасно елегантність та комфорт для танцювального вечора. Пам'ятайте, головне – створити невимушений та стриманий образ.

Втілення краси поза часом

Макіяж повинен бути простим і природним. При цьому акцентуйте або на очах, або на губах. Червона помада в поєднанні з чорною підводкою миттєво зробить ваш образ виразнішим. Не забувайте зберігати шкіру свіжою.

Уникайте зачісок, які здаються химерними, адже ви створюєте елегантний образ. Віддайте перевагу, наприклад, класичному шиньйону або укладеному бобу. До того ж можете додати аксесуар для волосся. Наприклад шовковий шарф або пов'язку на голову. Це надасть зачісці додаткового паризького шику.

Сила впевненості

Незалежно від того, що ви одягнете, найважливішим вашим аксесуаром має бути впевненість у собі. Скористайтеся невимушеним шармом, яку випромінюють жінки Парижа. Не цурайтеся своєї унікальності. Пам'ятайте, що мода – це самовираження.

Раніше, UaPortal поділився, як зібрати вражаючий етнічний образ для сімейної зустрічі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!