Як не допустити пожовтіння тюлевих тканин: поради щодо догляду

Від регулярного чищення та зберігання до правильних методів прання – UAportal підготував поради, які допоможуть доглядати за тюлевою тканиною. Ви назавжди позбудетесь проблеми пожовтіння тюлю.

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Чистка і прання

При пранні тюлю використовуйте м'який миючий засіб і періть його в холодній воді. Не використовуйте відбілювач або агресивні хімічні засоби, оскільки вони можуть пошкодити тканину і спричинити подальше пожовтіння.

Акуратно відіжміть надлишки води і розкладіть тюль для просушування. Уникайте віджиму або скручування тканини, оскільки це може призвести до розтягування і деформації.

Миючі засоби

Якщо пляма застаріла або знебарвилася, перед пранням спробуйте намочити таку ділянку сумішшю м'якого миючого засобу і води. Акуратно потріть забруднену ділянку м'якою щіткою або губкою, а потім ретельно прополощіть.

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Якщо пляма не зникає, скористайтеся засобом для виведення плям, спеціально розробленим для делікатних тканин. Завжди тестуйте будь-які засоби для чищення на невеликій непомітній ділянці тканини, перш ніж наносити їх на всю довжину.

Зберігання

Щоб тюль з часом не став крихким і не знебарвився, не зберігайте його в поліетиленових пакетах або контейнерах. Замість цього використовуйте паперові серветки без кислот або мішок для зберігання з повітропроникної тканини. Регулярно перевіряйте тюль, що зберігається, на наявність ознак плісняви, цвілі або зараження шкідниками.

Професійні хімчистки

Якщо не впевнені, як правильно доглядати за тюлевими тканинами, або якщо вони потребують спеціального догляду, зверніться до професійної хімчистки або до виробника за порадою. Вони можуть надати конкретні рекомендації, виходячи з типу тюлю та будь-яких прикрас, які він може мати.

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