Як попрасувати речі без праски: три способи

UAportal зібрав добірку ефективних і практичних методів усунення складок з одягу за допомогою підручних засобів. Ми розкриємо альтернативні методи та поради, які допоможуть підтримувати бездоганний вигляд речей, навіть якщо праски немає під рукою.

Змочіть водою

Щоб попрасувати одяг без праски, злегка змочіть його водою з пульверизатора і розгладьте складки руками, злегка потягнувши виріб. Розвісьте вологий одяг у добре провітрюваному приміщенні, щоб він висох природним чином.

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Створіть праску з гарячої води та контейнера

Для створення альтернативної праски закип'ятіть воду в каструлі і перелийте гарячу воду в чистий термостійкий контейнер. Використовуйте ємність як праску, ковзаючи нею по чистому рушнику, покладеному зверху на одяг, злегка натискаючи. Гаряча вода розгладить складки, що зробить виріб більш привабливим та охайним.

Скористайтесь випрямлячем для волосся

Встановіть випрямляч для волосся на відповідний рівень нагрівання, а потім обережно проведіть ним по складках на одязі, злегка натискаючи на них. Будьте обережні, не затримуйтеся на одній ділянці занадто довго, оскільки деякі тканини можуть бути чутливими до високих температур. Цей метод особливо ефективний для невеликих речей або складних складок, які вимагають особливої уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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