Как погладить вещи без утюга: три способа

UAportal собрал подборку эффективных и практических методов устранения складок из одежды с помощью подручных средств. Мы раскроем альтернативные методы и советы, которые помогут поддерживать безупречный вид вещей, даже если утюги нет под рукой.

Смочите водой

Чтобы погладить одежду без утюга, слегка смочите ее водой из пульверизатора и разгладьте складки руками, слегка потянув изделие. Развесьте влажную одежду в хорошо проветриваемом помещении, чтобы она высохла естественным образом.

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Создайте утюг из горячей воды и контейнера

Для создания альтернативного утюга вскипятите воду в кастрюле и перелейте горячую воду в чистый термостойкий контейнер. Используйте емкость как утюг, скользя им по чистому полотенцу, уложенному сверху на одежду, слегка нажимая. Горячая вода разгладит складки, что сделает изделие более привлекательным и чистоплотным.

Воспользуйтесь выпрямителем для волос

Установите выпрямитель для волос на соответствующий уровень нагревания, а затем осторожно проведите им по складкам на одежде, слегка нажимая на них. Будьте осторожны, не задерживайтесь на одном участке слишком долго, поскольку некоторые ткани могут быть чувствительны к высоким температурам. Этот метод особенно эффективен для небольших вещей или сложных складок, требующих особого внимания.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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