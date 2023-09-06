Як зрозуміти, що чоловік досі має почуття до колишньої: головні ознаки

Визначити, чи кохає чоловік свою колишню, може бути дуже складним завданням. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть вам оцінити емоції партнера й зрозуміти його почуття до попередньої дівчини.

Спілкування

Часті розмови або регулярні контакти з колишньою можуть свідчити про те, що ваш коханий ще досі її любить. Окрім цього, поспостерігайте за емоційним станом партнера, коли він згадує про колишню. Якщо людина помітно засмучується або захищається, це може свідчити про невирішеність емоцій.

Занепокоєння

Поспостерігайте за його поведінкою щодо колишньої. Якщо він намагається допомогти їй або надмірно турбуватися про неї, то це говорить про тривалу прив'язаність. Також прислухайтеся до того, як ваша половинка розповідає про свої минулі стосунки. Приємні спогади або часті згадки можуть свідчити про те, що почуття все ще не згасли.

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Активність у соціальних мережах

Зверніть увагу на те, як часто ваш коханий дивиться пости чи фотографії своєї експодруги. Постійні вподобання або коментарі можуть свідчити про емоційну близькість. До того ж зверніть увагу на його реакцію, коли він бачить її з кимось новим. Ревнощі або засмучення можуть говорить про прив'язаність.

Спостереження за його діями

Придивіться до того, як він поводиться, коли перебуває поруч з колишньою. Надмірний флірт або намагання привернути увагу може свідчити про симпатію та глибокі почуття. Окрім цього, зауважте, як вони представляють свого нинішніх коханих. Применшення значення поточних стосунків або уникнення згадок про другу половинку в присутності інших може свідчити про відсутність бажання рухатися далі.

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