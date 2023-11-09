Як правильно зберігати продукти та кухонне приладдя

Правильне зберігання продуктів і кухонного інвентарю має важливе значення для збереження свіжості, мінімізації відходів і створення організованого кухонного простору. UAportal зібрав кілька цінних порад і стратегій, які допоможуть зберігати продукти свіжими, а кухонне приладдя – легкодоступним.

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Збережіть свіжість продуктів

Зберігайте швидкопсувні продукти, такі як фрукти, овочі та молочні продукти, в холодильнику, щоб підтримувати свіжість. Обов'язково загортайте їх у поліетиленові пакети або герметичні контейнери, щоб захистити від вологи та поглинання запахів. Маркуйте контейнери, щоб легко визначити вміст і термін придатності. Не переповнюйте холодильник, оскільки правильний повітрообмін необхідний, щоб продукти довше залишалися свіжими.

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Правильно розставте продукти

Організуйте кухонні шафи, розмістивши старі продукти спереду, а нові – ззаду. Це допоможе використовувати давніші продукти в першу чергу і мінімізувати втрати їжі. Зберігайте сухі продукти, такі як борошно, рис і крупи, у герметичних контейнерах, щоб захистити їх від вологи та шкідників. Згрупуйте схожі продукти разом, наприклад, спеції та інгредієнти для випічки, щоб ви могли легко знайти їх під час приготування їжі. Регулярно прибирайте та розбирайте полиці, щоб підтримувати чистоту та впорядкованість кухонного простору.

Захистіть інструменти

Щоб правильно зберігати кухонні інструменти, тримайте гострі ножі в захисних чохлах, щоб запобігти травмам і зберегти гостроту. Зберігайте лопатки та ополоники у шухлядах або підставках для посуду, щоб вони були легкодоступні. Не зберігайте кухонне приладдя у вологому середовищі, щоб запобігти появі іржі. Чистіть і сушіть інструменти перед тим, як покласти в шухляду, щоб зберегти якість і продовжити термін служби.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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