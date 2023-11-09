Как правильно хранить продукты и кухонные принадлежности

Правильное хранение продуктов и кухонного инвентаря имеет немаловажное значение для сохранения свежести, минимизации отходов и создания организованного кухонного пространства. UAportal собрал несколько ценных советов и стратегий, которые помогут хранить продукты свежими, а кухонные принадлежности – легкодоступны.

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Сохраните свежесть продуктов

Храните скоропортящиеся продукты, такие как фрукты, овощи и молочные продукты в холодильнике, чтобы поддерживать свежесть. Обязательно заворачивайте их в полиэтиленовые пакеты или герметичные контейнеры, чтобы защитить от влаги и поглощения запахов. Маркируйте контейнеры, чтобы легко определить содержимое и срок годности. Не переполняйте холодильник, поскольку правильный воздухообмен необходим, чтобы продукты дольше оставались свежими.

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Правильно расставьте продукты

Организуйте кухонные шкафы, разместив старые продукты спереди, а новые – сзади. Это поможет использовать более древние продукты в первую очередь и минимизировать потери пищи. Храните сухие продукты, такие как мука, рис и крупа, в герметичных контейнерах, чтобы защитить их от влаги и вредителей. Сгруппируйте схожие продукты вместе, например специи и ингредиенты для выпечки, чтобы вы могли легко найти их во время приготовления пищи. Регулярно убирайте и разбирайте полки, чтобы поддерживать чистоту и упорядоченность кухонного пространства.

Защитите инструменты

Чтобы правильно хранить кухонные инструменты, держите острые ножи в защитных чехлах, чтобы предотвратить травмы и сохранить остроту. Храните лопатки и половники в ящиках или подставках для посуды, чтобы они были легкодоступны. Не храните кухонные принадлежности во влажной среде, чтобы предотвратить появление ржавчины. Чистите и сушите инструменты перед тем, как положить в ящик, чтобы сохранить качество и продлить срок службы.

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