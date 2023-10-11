Як правильно розморожувати продукти: поради експертів

У цій статті ми розглянемо що можна і що не можна робити при розморожуванні продуктів, а також надамо поради експертів, які допоможуть уникнути поширених помилок. UAportal зібрав цю інформацію, щоб допомогти зберегти якість і безпеку продуктів протягом усього процесу розморожування.

Планування заздалегідь

Коли справа доходить до розморожування продуктів, дуже важливо планувати заздалегідь і враховувати час, необхідний для розморожування, виходячи з розміру і товщини продуктів.

Ефективно спланувавши процес розморожування, можна уникнути будь-яких потенційних ризиків для безпеки харчових продуктів і гарантувати, що їжа буде готова до приготування, коли це буде потрібно.

Використання холодильника

Цей повільний і стабільний процес забезпечує поступове розморожування продуктів при збереженні безпечної температури. Слід покласти заморожену їжу на тарілку або в контейнер, щоб зібрати будь-яку рідину, і тримати її окремо від інших предметів, щоб уникнути перехресного забруднення.

Холодна вода

Метод холодної водяної бані можна використовувати, коли потрібно швидко розморозити продукти. Необхідно наповнити велику миску або раковину холодною водою і занурити в неї герметичну упаковку з продуктами. Потрібно замінювати воду кожні 30 хвилин або забезпечити безперервний потік води, щоб підтримувати оптимальну температуру.

Не варто використовувати теплу або гарячу воду, оскільки вона може сприяти розмноженню бактерій. Метод розморожування на холодній водяній бані особливо корисний для розморожування невеликих харчових продуктів.

Мікрохвильова піч на низькій потужності

Для розморожування продуктів у мікрохвильовій печі важливо використовувати низьку потужність, щоб запобігти пригоранню або розмноженню бактерій. Рекомендується звернутись до інструкції мікрохвильової печі за конкретними вказіками з розморожування, оскільки вони можуть відрізнятися.

Потрібно уважно стежити за продуктами під час розморожування, щоб переконатися, що вони досягли безпечної внутрішньої температури. Великі продукти не слід розморожувати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть розморозитися нерівномірно.

Читайте також: Як швидко розморозити м'ясний фарш без духовки чи мікрохвильовки

Приготування їжі

Як тільки їжа повністю розморозиться, необхідно негайно приготувати її, щоб уникнути розмноження бактерій. У деяких випадках безпечно готувати їжу безпосередньо із замороженого стану. Цей метод особливо підходить для таких продуктів, як заморожені овочі або попередньо упаковані заморожені страви, які мають відповідні інструкції з розігрівання.

Однак необхідно ретельно дотримуватися інструкцій на упаковці та переконатися, що їжа досягла безпечної внутрішньої температури перед вживанням. Приготування страв із заморожених продуктів може зайняти трохи більше часу, але це позбавляє від необхідності розморожування.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!