Як зберегти ідеальний вигляд постільної білизни: чотири практичні поради

UAportal підготував цю статтю, щоб надати корисні поради про те, як зберегти постільну білизну свіжою та бездоганною.

Прання

По-перше, завжди читайте інструкції з догляду на етикетці постільної білизни. Різні матеріали вимагають різних методів очищення, тому важливо знати, як правильно їх прати і сушити. При пранні постільної білизни використовуйте делікатний режим і м'який миючий засіб. Це допоможе запобігти будь-яким пошкодженням або вицвітанню.

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Сушка

Важливо не перевантажувати пральну машину, щоб білизні було достатньо місця для руху та ретельного очищення. Коли сушите постільну білизну, обирайте низький рівень нагрівання в сушці або сушіть на повітрі, щоб запобігти усадці або зморшкуватості.

Зберігання

Після прання і сушіння акуратно складіть білизну і зберігайте в сухому прохолодному місці. Не кладіть на неї важкі предмети, щоб запобігти утворенню складок. Крім того, подумайте про використання мішка або контейнера для зберігання, щоб захистити її від пилу і бруду. Правильно зберігаючи постільну білизну, можна забезпечити її відмінний стан і готовність до використання, коли вона знадобиться.

Регулярна зміна

Замість того, щоб постійно використовувати один і той самий комплект постільної білизни, придбайте кілька і міняйте їх щотижня або двічі. Це може допомогти рівномірно розподілити знос, запобігаючи швидкому зношуванню одного комплекту.

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