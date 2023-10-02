Як видалити подряпини на дерев'яних меблях: три дієвих лайфхаки

UAportal розповість про три несподівані лайфхаки, які допоможуть видалити подряпини і відновити природну красу дерев'яних меблів. Ці методи прості у виконанні і можуть заощадити час і гроші в процесі.

Оливкова олія

Оливкова олія може допомогти зволожити і живити деревину, роблячи подряпини менш помітними. Щоб застосувати цей метод, слід почати з очищення подряпаної ділянки м'якою тканиною і милом.

Після того, як ділянка буде чистою і сухою, необхідно налити невелику кількість оливкової олії на чисту ганчірку і обережно втирати її в подряпину, слідуючи напрямку волокон деревини.

Після нанесення оливкової олії потрібно залишити її на кілька годин або на ніч. Потім витерти надлишки олії чистою ганчіркою. Цей метод допоможе відновити зовнішній вигляд деревини і мінімізувати видимість подряпин.

М'якоть волоського горіха

Волоські горіхи містять натуральні олії, які можуть допомогти потемніти і злитися з подряпинами на дереві. Після видалення шкаралупи волоського горіха необхідно втирати м'якоть безпосередньо в подряпину.

Під час втирання натуральні олії волоського горіха вивільнятимуться і вбиратимуться деревиною, допомагаючи мінімізувати появу подряпин.

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Після цього слід м'якою ганчіркою відполірувати місце і видалити надлишки засобу. Цей метод може бути особливо ефективним для легких подряпин на темних дерев'яних поверхнях.

Кавова гуща

Природний колір кави може допомогти затемнити і замаскувати подряпини, зробивши їх менш помітними. Слід заварити міцну каву і дати їй охолонути.

Коли кава охолоне, ватний тампон або м'яку тканину необхідно вмочити в кавову гущу і прикласти безпосередньо до подряпини. Обережно втирати кавову гущу, дотримуючись напрямку волокон деревини.

Кавова гуща залишається на подряпині на кілька хвилин, а потім варто витерти її надлишки чистою ганчіркою. Цей метод може допомогти затемнити подряпину і зробити так, щоб вона злилася з навколишнім деревом.

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