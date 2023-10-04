Як покращити зовнішній стан шкіри обличчя: переваги та недоліки використання масок

На прилавках магазинів ви знайдете чимало масок для різних типів шкіри. Одначе чи не шкодять вони вашому здоров'ю? UAportal розповів про їхні переваги та недоліки, аби ви ухвалили зважене рішення щодо покупки.

Переваги косметичних масок для обличчя

Глибоке очищення

Косметичні маски для обличчя чудово очищають шкіру, завдяки використанню таких інгредієнтів, як глина або деревне вугілля, які витягують забруднення та відкривають пори, надаючи шкірі відчуття свіжості та оздоровлення.

Зволоження та живлення

Розроблені на основі таких інгредієнтів, як гіалуронова кислота, алое вера або вітаміни, косметичні маски для обличчя краще відновлюють шкіру, що сприяє її зволоженню та гарному вигляду.

Здатність до відлущування

Деякі косметичні маски для обличчя містять відлущувальні речовини, такі як альфа-гідроксикислоти або фруктові ферменти, які ефективно видаляють відмерлі клітини, що робить колір обличчя більш яскравим і рівномірним. Регулярне використання цих масок може покращити стан вашої шкіри та сприяти молодому вигляду.

Недоліки косметичних масок для обличчя

Індивідуальна чутливість шкіри

Хоча косметичні маски для обличчя приносять користь багатьом, але людям з чутливою шкірою слід бути особливо обережними. Деякі засоби містять певні інгредієнти або ароматизатори, які можуть викликати подразнення або алергічні реакції. Дуже важливо протестувати маску на маленькій ділянці шкіри, перед її нанесенням на все обличчя.

Пересушування

Надто тривале застосування косметичних масок для обличчя може призвести до сухості шкіри. Відтак шкіра буде стягнута, лущитиметься або збільшиться утворення шкірного жиру, оскільки тіло намагатиметься компенсувати втрату вологи. Важливо дотримуватися інструкцій виробника щодо частоти та тривалості використання маски.

Акне

У деяких випадках косметичні маски для обличчя можуть погіршити перебіг акне або спровокувати нові висипання. Це може статися, якщо інгредієнти засобу є комедогенними або якщо маска не була ретельно змита, що призводить до закупорювання пор. Людям зі схильністю до акне слід обирати засоби, спеціально розроблені для їхнього типу шкіри.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше, UaPortal розповів, як досягти глибокого очищення обличчя в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!