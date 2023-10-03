Як змусити чоловіка думати про себе: 5 секретів для флірту

Якщо вам хтось подобається, але ви не знаєте, як привернути до себе увагу, то не хвилюйтеся. Uaportal підготував кілька секретів, які допоможуть зачаровувати будь-якого чоловіка.

Непідробний інтерес

Якщо ви будете активно слухати свого чоловіка та ставити додаткові запитання, то продемонструєте справжню зацікавленість, тож партнер відчуватиме, що ви цінуєте його.

Грайлива поведінка

Безтурботне підколювання може створити відчуття веселощів та азарту в спілкуванні, завдяки чому чоловік почуватиметься комфортніше та буде більш зацікавлений у подальших стосунках. Однак важливо знайти правильний баланс, щоб жарти були грайливими, та не переходили на межу злоби чи образи.

Впевненість

Гарна постава, чітка та переконлива мова – це способи випромінювання впевненості. Відтак ви зможете привернути увагу чоловіка й змусити його відчути себе привабливим.

Почуття гумору

Розповідаючи смішні анекдоти, роблячи дотепні зауваження або беручи участь у грайливому спілкуванні, ви створите позитивну та приємну атмосферу, яка допоможе людині відчути себе комфортно.

Трохи загадковості

Не розкриваючи все одразу, ви створите інтригу, яка буде тримати чоловіка в полоні. Приховуйте деякі деталі або кокетливо ухиляйтеся від певних питань, аби викликати бажання пізнати вас краще.

Раніше, UaPortal поділився, як розійтися з коханою людиною правильно.

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