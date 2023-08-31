Яку тканину найкраще носити влітку: Топ-5 найкращих та найгірших варіантів
Улітку дуже важливо носити одяг, що зроблений з легких та комфортних матеріалів, які сприятимуть виведенню вологи й при цьому пропускатимуть повітря. UAportal розповів про найкращі й найгірші тканини для літнього періоду, які допоможуть вам підібрати гарні речі для свого гардероба.
Найкращі тканини для літа
- Бавовна
Це натуральне волокно, яке дозволяє повітрю циркулювати, зберігаючи при цьому прохолоду й сприяючи поглинанню вологи. Обирайте легкий матеріал світлих кольорів, щоб мінімізувати плями від поту. Однак пам’ятайте, що бавовна легко мнеться, тому, можливо, поміркуйте придбати виріб, який у складі якого є невелика кількість поліестеру.
- Льон
Це ідеальний літній варіант, попри те, що він теж мнеться. Якщо вас це турбує, зверніть увагу на суміші льону, які мають більш розгладжений вигляд.
- Шовк
Він швидко пристосовуватися до температури тіла та є популярним вибором для спекотного клімату. Однак ця тканина не вбирає вологу так добре, як бавовна або льон.
- Шамбре
Ця тканина схожа на денім, але з тоншим плетінням. Вона забезпечує кращу вентиляцію та добре поглинає вологу, що робить її оптимальним варіантом для літнього періоду.
- Джерсі
Трикотажні вовняні тканини, які раніше призначалися для холодної пори року, тепер з'явилися і в літньому гардеробі. Джерсі відомий своєю гнучкістю та комфортом, тому є високоякісним варіантом трикотажу, який не викликає надмірного потовиділення.
Найгірші тканини для літа
- Поліестер
Хоча поліестер міцний і стійкий до плям, він є справжнім жахіттям у літню спеку, адже він не вбирає вологи.
- Ацетат
Це синтетична тканина, яка відштовхує воду, а не поглинає її.
- Денім
Попри те, що речі, зроблені з цієї тканини є модними, уникайте її влітку, адже це важка й недихаюча тканина, яка лише загострить проблему потовиділення.
- Шкіра
Цей матеріал є дуже щільним, тому перешкоджає шкірі нормально дихати. Якщо ви все-таки вирішите носити цю тканину, то обирайте екологічно чисту або вінтажну.
- Нейлон
Хоча нейлон захищає від дощу та вітру, але він погано пропускає повітря, викликає натирання й зберігає неприємні запахи.
- Акрил
Це синтетичний матеріал, який утримує воду й не пропускає повітря, що робить його однією з найгірших тканин для літа.
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