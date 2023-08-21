Коли не можна прати білизну: пояснення народних забобонів

В давнину прання білизни супроводжувалося численними прикметами та повір'ями, які збереглися до наших днів. Ця хатня справа вважалася важливою, і не всі дні та час були придатними для її виконання.

Одне з поширених повір'їв полягало в тому, що не можна було прати вранці. Вважалося, що якщо починати день з прання, то можна змити удачу і щастя. Так само не радили прати пізно ввечері або вночі. Ці темні періоди доби асоціювалися з пробудженням злих сил, і наші предки утримувалися від домашніх справ у цей час.

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Крім того, ця заборона мала й практичне підґрунтя – випраний пізно одяг не встигав висохнути, та не був осяяний сонячнім промінням. За традицією вважалося, що тканини, які поглинали сонячне світло під час сушіння, позитивно впливали на їхніх власників, даруючи зцілення і тепло.

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Згідно з віруваннями предків, не рекомендувалося також сушити одяг у темряві або під місячним світлом. Вважалося, що в цей час одяг може ввібрати в себе негативну енергію, потенційно притягуючи невдачі та хвороби.

Звідси виникає питання – коли ж ідеальний час для прання? В давнину люди вважали, що прати слід в середині дня, коли сонце ще високо в небі.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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