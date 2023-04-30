Легенда кіно Чарлі Чаплін: п'ять фактів, про які не всі знають

UAportal підготував список із п'яти цікавих та маловідомих фактів про одну з найвпливовіших і знакових фігур в історії кіно – Чарльза Чапліна. Незважаючи на те, що Чаплін широко відомий як першопрохідник кіноіндустрії, люди досі багато про нього не знають.

Факт 1

Чарльз Чаплін народився у сім'ї артистів у Лондоні у 1889 році. Його мати була співачкою та актрисою, а батько – артистом мюзик-холу.

Батьки Чапліна розійшлися, коли він був ще дитиною, і він та його старший брат Сідней були змушені жити у злиднях. Саме це важке виховання згодом надихнуло Чапліна на створення персонажів, що найбільш запам'ятовуються, включаючи Бродягу.

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Факт 2

Хоча Чарлі найбільш відомий своїми комедійними ролями, він також був талановитим композитором та музикантом. Він написав музику до багатьох своїх фільмів, включаючи Modern Times та City Lights. Він навіть отримав номінацію на премію "Оскар" за найкращу оригінальну партитуру до фільму "Limelight".

Факт 3

Чарльз був сумнозвісним скрупульозним режисером, часто йому були потрібні місяці і навіть роки, щоб довести до досконалості одну сцену. Однак така увага до деталей принесла свої плоди: його фільми стали одними з найуспішніших і визнаних критиками свого часу. Він також був одним із перших режисерів, які наполягали на повному творчому контролі над своїми проєктами, що було нечувано на той час.

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Факт 4

Хоча у 1920-х роках Чарлі був одним із найвідоміших людей у світі, він також був суперечливою фігурою. Його звинувачували у симпатіях до комуністів під час розпалу "червоної війни" у 1940-х роках, і в результаті він був змушений залишити Сполучені Штати та переїхати до Швейцарії. Він повернувся до США лише 1972 року, коли йому вручили почесний "Оскар".

Факт 5

Особисте життя Чапліна було таким же бурхливим, як і професійне. Він був одружений чотири рази і мав загалом 11 дітей, хоча, як відомо, він був відсутнім та недбалим батьком. Його також переслідувала низка особистих скандалів, включаючи позов про встановлення батьківства і звинувачення в невірності, що набув широкого розголосу.

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