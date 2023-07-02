У блиску та шику Голлівуду легко припустити, що знаменитості все життя живуть у багатстві та розкоші. Однак сувора реальність така, що деякі голлівудські зірки зіткнулися з нищівним ударом втрати свого важко заробленого стану. UAportal підготував проникливий погляд на життя цих знаменитостей і на те, як вони пройшли шлях від багатства до бідності.

Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс, колись одна з найуспішніших і найоплачуваніших зірок Голлівуду кінця 1970-х років, мав усе. З вражаючим портфоліо більш ніж ста проєктів, Рейнольдс, здавалося, був приречений на безбідне життя на пенсії.

Однак невдалі інвестиції та бурхливе розлучення привели його на межу фінансового краху. 2014 року Рейнольдс був змушений розпродати своє майно на аукціоні, щоб звести кінці з кінцями. На жаль, у 2018 році улюблений актор помер, залишивши після себе спадщину, затьмарену фінансовими труднощами.

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Гері Бьюзі

Гері Бьюзі, затребуваний актор Голлівуду протягом багатьох років, став свідком того, як його кар'єра впала через руйнівну автомобільну аварію. Внаслідок аварії він отримав серйозні пошкодження мозку, що призвело до нестабільності та ускладнило його подальшу акторську кар'єру. Відсутність ролей і зростаючі медичні витрати завдали удару по його фінансах, внаслідок чого в 2012 році Бьюзі подав заяву про банкрутство.

Стівен Сігал

Зірка бойовиків Стівен Сігал, відомий своїми ролями у жорстоких фільмах, опинився перед складним вибором. Не маючи змоги здобути ролі у звичному для нього жанрі та зіткнувшись із особистими проблемами, Сігал зробив несподіваний поворот.

З голлівудської знаменитості він перетворився на помічника шерифа, а потім став союзником президента росії володимира путіна. Цей несподіваний поворот у кар'єрі був викликаний необхідністю уникнути фінансових труднощів та зберегти стабільність.

Ліна Хіді

Навіть успіх на малому екрані не зміг вберегти зірку "Ігри престолів" Ліну Хіді від фінансових негараздів. Хоча популярний серіал приніс їй значні доходи, розлучення з чоловіком виявилося серйозною невдачею.

Взявши він фінансовий тягар, Хіді побачила, що її банківський рахунок зменшується, оскільки судові витрати виснажили її заощадження. Після складної судової боротьби актриса залишилася із сумою менше ніж $5 000.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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