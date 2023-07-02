В блеске и шике Голливуда легко предположить, что знаменитости всю жизнь живут в богатстве и роскоши. Однако суровая реальность такова, что некоторые голливудские звезды столкнулись с сокрушительным ударом потери своего с трудом заработанного состояния. UAportal подготовил проницательный взгляд на жизнь этих знаменитостей и на то, как они прошли путь от богатства до бедности.

Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс, некогда одна из самых успешных и высокооплачиваемых звезд Голливуда конца 1970-х годов, имел все. С впечатляющим портфолио из более чем ста проектов, Рейнольдс, казалось, был обречен на безбедную жизнь на пенсии.

Однако неудачные инвестиции и бурный развод привели его на грань финансового краха. В 2014 году Рейнольдс был вынужден распродать свое имущество на аукционе, чтобы свести концы с концами. К сожалению, в 2018 году любимый актер скончался, оставив после себя наследие, омраченное финансовыми трудностями.

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Гэри Бьюзи

Гэри Бьюзи, востребованный актер Голливуда на протяжении многих лет, стал свидетелем того, как его карьера рухнула из-за разрушительной автомобильной аварии. В результате аварии он получил серьезные повреждения мозга, что привело к нестабильности и затруднило его дальнейшую актерскую карьеру. Отсутствие ролей и растущие медицинские расходы нанесли удар по его финансам, в результате чего в 2012 году Бьюзи подал заявление о банкротстве.

Стивен Сигал

Звезда боевиков Стивен Сигал, известный своими ролями в жестоких фильмах, оказался перед сложным выбором. Не имея возможности получить роли в привычном для него жанре и столкнувшись с личными проблемами, Сигал сделал неожиданный поворот.

Из голливудской знаменитости он превратился в помощника шерифа, а затем стал союзником президента россии владимира путина. Этот неожиданный поворот в карьере был вызван необходимостью избежать финансовых трудностей и сохранить стабильность.

Лина Хиди

Даже успех на малом экране не смог уберечь звезду "Игры престолов" Лину Хиди от финансовых неурядиц. Хотя популярный сериал принес ей значительные доходы, развод с мужем оказался серьезной неудачей.

Взяв на себя финансовое бремя, Хиди увидела, что ее банковский счет уменьшается, поскольку судебные издержки истощили ее сбережения. После сложной судебной борьбы актриса осталась с суммой менее $5 000.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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