Найкращі апокаліптичні фільми, які вразять глядачів сюжетом

Апокаліптичні сценарії давно залучають кіноглядачів, а жанр апокаліптичних фільмів надає захоплюючу платформу для дослідження людського духу перед загибеллю, що насувається. UAportal підготував добірку апокаліптичних фільмів.

До зірок

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Апокаліпсис

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Бред Пітт

У фільмі "До зірок", дія якого відбувається в недалекому майбутньому, людство стикається із загадковою серією катастрофічних стрибків напруги, що загрожують життю на Землі. Рой МакБрайд, астронавт, отримує надсекретне завдання розкрити правду про експедицію його батька на Нептун, яка може стати ключем до виживання людства. Вирушаючи в глибокий космос, Рой стикається зі своїми внутрішніми демонами, зустрічаючись із неймовірними небезпеками і відкриваючи для себе разючі одкровення про природу самого існування.

Відео дня

Гренландія

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Апокаліпсис

Країна виробництва: США

Тривалість: 119 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Джерард Батлер

У фільмі "Гренландія" світ стикається з катаклізмом, що насувається, коли комета-вбивця планети прямує до Землі. Фільм розповідає про подорож сім'ї на чолі з Джоном Герріті, яка відчайдушно намагається зайняти місце у підземному бункері в Гренландії – останній надії на виживання. Серед хаосу та цивільних заворушень вони повинні подолати підступні перешкоди, піти на особисті жертви та зіткнутися з найтемнішими сторонами людської натури, щоб зберегти своє життя та забезпечити майбутнє людства.

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Співучий птах

Рейтинг IMDB: 4.8

Жанр: Апокаліпсис

Країна виробництва: США

Тривалість: 85 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Майкл Бей

"Співучий птах" розповідає про світ, спустошений смертельною пандемією, де COVID-23 перетворив суспільство на антиутопічний кошмар. У центрі фільму – заборонене кохання між кур'єром-імунологом Ніко та його дівчиною Сарою, яке було поміщене до карантину.

У гонці з часом Ніко повинен кинути виклик деспотичним силам і вирушити в серце охопленого пандемією міста, щоб врятувати Сару зі зловісної, санкціонованої урядом ізоляції. На тлі розпачу та невизначеності їхня любов стає маяком надії серед хаосу та страху суспільства, що перебуває на межі краху.

Тихе місце 2

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Апокаліпсис

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік виконання: 2021

Головний продюсер: Джон Красінскі

Дія фільму "Тихе місце 2" відбувається одразу після подій першого фільму, коли сім'я Еббот продовжує боротьбу за виживання у світі, спустошеному сліпими істотами із надчутливим слухом. У пошуках притулку вони змушені орієнтуватися в підступному постапокаліптичному ландшафті, зустрічаючи як нових союзників, так і безжальні погрози.

Кожен звук може призвести їх до загибелі, тому сім'я Еббот повинна покладатися на свою кмітливість, винахідливість та володіння мовою жестів, щоб перехитрити невблаганних істот, що полюють за допомогою звуків. По дорозі вони дізнаються, що істоти – не єдина загроза в цьому безлюдному світі, і виживання стає тонким балансуванням між мовчанням і опором.

Не дивіться нагору

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Апокаліпсис

Країна виробництва: США

Тривалість: 138 хвилин

Рік виконання: 2021

Головний продюсер: Адам МакКей

У фільмі "Не дивіться нагору" сатирично показана катастрофа, що насувається на Землю, коли до планети спрямовується комета рівня вимирання. Астроном Кейт Дібіаскі та її колега доктор Рендалл Мінді виявляють неминучу загибель, але їхні спроби попередити світ наштовхуються на апатію, скептицизм та політичні маневри.

У міру того, як час наближається до знищення, Кейт і Рендалл вирушають у медіа-тур, орієнтуючись у хаотичному ландшафті заперечення, теорій змови та відволікаючих чинників суспільства. Фільм з гумором розкриває недосконалу реакцію людства на катастрофу, що насувається, розмірковуючи про нашу колективну нездатність об'єднатися і протистояти екзистенційним загрозам.

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