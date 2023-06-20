Лучшие апокалиптические фильмы, которые поразят зрителей сюжетом

Апокалиптические сценарии давно привлекают кинозрителей, а жанр апокалиптических фильмов предоставляет захватывающую платформу для исследования человеческого духа перед лицом надвигающейся гибели. UAportal подготовил подборку апокалиптических фильмов.

К звездам

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Апокалипсис

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Брэд Питт

В фильме "К звездам", действие которого происходит в недалеком будущем, человечество сталкивается с загадочной серией катастрофических скачков напряжения, угрожающих жизни на Земле. Рой МакБрайд, астронавт, получает сверхсекретное задание раскрыть правду об экспедиции его отца на Нептун, которая может стать ключом к выживанию человечества. Отправляясь в глубокий космос, Рой сталкивается со своими внутренними демонами, встречаясь с невообразимыми опасностями и открывая для себя поразительные откровения о природе самого существования.

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Гренландия

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Апокалипсис

Страна производства: США

Продолжительность: 119 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Джерард Батлер

В фильме "Гренландия" мир сталкивается с надвигающимся катаклизмом, когда комета-убийца планеты устремляется к Земле. Фильм рассказывает о путешествии семьи во главе с Джоном Гэррити, которая отчаянно пытается занять место в подземном бункере в Гренландии – последней надежде на выживание. Среди хаоса и гражданских беспорядков они должны преодолеть коварные препятствия, пойти на личные жертвы и столкнуться с самыми темными сторонами человеческой натуры, чтобы сохранить свои жизни и обеспечить будущее человечества.

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Певчая птица

Рейтинг IMDB: 4.8

Жанр: Апокалипсис

Страна производства: США

Продолжительность: 85 минут

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Майкл Бэй

"Певчая птица" рассказывает о мире, опустошенном смертельной пандемией, где COVID-23 превратил общество в антиутопический кошмар. В центре фильма – запретная любовь между курьером-иммунологом Нико и его девушкой Сарой, которая была помещена в карантин.

В гонке со временем Нико должен бросить вызов деспотичным силам и отправиться в самое сердце охваченного пандемией города, чтобы спасти Сару из зловещей, санкционированной правительством изоляции. На фоне отчаяния и неопределенности их любовь становится маяком надежды среди хаоса и страха общества, находящегося на грани краха.

Тихое место 2

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Апокалипсис

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год выпуска: 2021

Главный продюсер: Джон Красински

Действие фильма "Тихое место 2" происходит сразу после событий первого фильма, когда семья Эббот продолжает борьбу за выживание в мире, опустошенном слепыми существами со сверхчувствительным слухом. В поисках убежища они вынуждены ориентироваться в коварном постапокалиптическом ландшафте, встречая как новых союзников, так и безжалостные угрозы.

Каждый звук может привести их к гибели, поэтому семья Эббот должна полагаться на свою смекалку, изобретательность и владение языком жестов, чтобы перехитрить неумолимых существ, охотящихся с помощью звуков. По пути они узнают, что существа – не единственная угроза в этом пустынном мире, и выживание становится тонким балансированием между молчанием и сопротивлением.

Не смотрите наверх

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Апокалипсис

Страна производства: США

Продолжительность: 138 минут

Год выпуска: 2021

Главный продюсер: Адам МакКей

В фильме "Не смотрите наверх" сатирически показана надвигающаяся на Землю катастрофа, когда к планете устремляется комета уровня вымирания. Астроном Кейт Дибиаски и ее коллега доктор Рэндалл Минди обнаруживают неминуемую гибель, но их попытки предупредить мир наталкиваются на апатию, скептицизм и политические маневры.

По мере того, как время приближается к уничтожению, Кейт и Рэндалл отправляются в медиа-тур, ориентируясь в хаотичном ландшафте отрицания, теорий заговора и отвлекающих факторов общества. Фильм с юмором раскрывает несовершенную реакцию человечества на надвигающуюся катастрофу, размышляя о нашей коллективной неспособности объединиться и противостоять экзистенциальным угрозам.

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