Найкращі фільми бойовики з 2010 по 2015 рік: кращий вечір гарантовано

UAportal підготував статтю про фільми бойовиків, що вийшли в період з 2010 до 2015 року. Бойовики завжди були популярними серед кіноглядачів, і цей період не став винятком.

початок

IMDB рейтинг: 8.8

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США, Велика Британія; Тривалість: 148 хв; Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан

"Початок" – це захоплюючий бойовик, який відправляє глядачів у подорож світом снів. У фільмі розповідається про команду фахівців, яким доручено впровадити ідею в розум генерального директора, проникнувши до його снів.

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Сюжет фільму обертається довкола злодія на ім'я Кобб, якого наймають для виконання небезпечного завдання. Кобб повинен проникнути у сон бізнесмена та посіяти в його голові ідею.

Шалений Макс: Дорога люті

IMDB рейтинг: 8.1

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: Австралія, США; Тривалість: 120 хв; Рік: 2015

Продюсер: Джордж Міллер

"Божевільний Макс: Дорога люті" – постапокаліптичний бойовик, дія якого відбувається в майбутньому, де вода і бензин є дефіцитними ресурсами. Фільм розповідає про групу тих, хто вижив, які намагаються врятуватися від тиранічного правителя на ім'я Безсмертний Джо.

Сюжет фільму обертається навколо войовниці на ім'я Імператриця Фуріоса, яка намагається вивезти групу жінок із лап Безсмертного Джо. По дорозі вона поєднується з одинаком на ім'я Макс, який допомагає їй у її пошуках.

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Темний лицар: Відродження легенди

IMDB рейтинг: 8.4

Жанр: Бойовик, Трилер.

Країна: США, Велика Британія; Тривалість: 164 хв; Рік: 2012

Продюсер: Крістофер Нолан

"Темний лицар: Відродження легенди" є заключною частиною трилогії Крістофера Нолана "Темний лицар". Фільм розповідає про Бетмена, який пішов у відставку після того, як узяв він провину за смерть Харві Дента. Однак він змушений повернутися до дій, коли новий лиходій на ім'я Бейн загрожує зруйнувати Готем-сіті.

Сюжет фільму обертається навколо Бетмена, який змушений вийти з відставки, коли новий лиходій на ім'я Бейн загрожує зруйнувати Готем-сіті. По дорозі він об'єднується з такими союзниками, як Жінка-кішка та комісар Гордон, щоб урятувати місто.

Джон Вік

IMDB рейтинг: 7.4

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер.

Країна: США, Китай; Тривалість: 101 хв; Рік: 2014

Продюсер: Чад Стахелскі

"Джон Вік" – це стрімкий бойовик про кілера у відставці Джона Уїка, який змушений повернутися до колишнього життя, коли бандити вбивають його собаку.

Сюжет фільму обертається навколо Джона Уіка, який вирушає на пошуки помсти після того, як його собаку було вбито бандитами. Дорогою він стикається з найжорстокішими злочинцями міста.

Місія нездійсненна: Протокол фантом

IMDB рейтинг: 7.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: США, Об'єднані Арабські Емірати

Тривалість: 133 хв; Рік: 2011

Продюсер: Бред Берд

"Місія нездійсненна: Протокол фантом" – четверта частина франшизи "Місія нездійсненна". У фільмі Ітан Хант та його команда намагаються запобігти ядерній війні між США та росією.

Сюжет фільму обертається навколо Ітана Ханта, який має очистити ім'я своєї команди після того, як їх звинуватили у терористичній атаці. По дорозі він поєднується з новими союзниками і використовує свої навички, щоб зупинити ядерну війну.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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