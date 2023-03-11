Найкращі фільми жахів у період з 2005 по 2010 рік: готуйтеся злякатися

UAportal підготував огляд найкращих фільмів жахів, випущених у період з 2005 по 2010 рік. Усі ці фільми мають рейтинг IMDB 8 чи вище.

"Спуск" (2005)

Рейтинг IMDB: 7.2/10 Жанр: Пригоди, Жахи, Трилер Країна: Велика Британія Тривалість: 1ч 54мин Рік: 2005 Продюсер: Крістіан Колсон

Британський пригодницький фільм жахів Ніла Маршалла про шістьох жінок, які потрапляють у недосліджену систему печер в Аппалачських горах Північної Кароліни. Вони опиняються в пастці глибоко під землею і повинні знайти вихід, перш ніж закінчиться кисень або вони піддадуться істотам, які переслідують їх у темряві внизу.

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Фільм наповнений напруженими моментами, коли жінки намагаються вижити всупереч усьому, одночасно вирішуючи особисті проблеми зі свого минулого життя, які повертаються та переслідують їх. Фільм пропонує унікальний погляд на класичну історію про боротьбу людини з природою і триматиме глядачів у напрузі до кульмінаційного моменту.

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"Притулок"(2007)

Рейтинг IMDB: 7.6/10 Жанр: Драма, Фентезі, Жахи Країна: Іспанія Тривалість: 1ч 54мин Рік: 2007 Продюсер: Альваро Аугустін, Хоакін Падро.

Притулок – іспанська драма жахів режисера Хуана Антоніо Байони та сценариста Серхіо Г. Санчеса. Фільм розповідає про Лауру (Белен Руеда), яка вирішує купити старий будинок свого дитинства, сирітський притулок, яким керувала її прийомна мати аж до своєї смерті. Коли прийомний син Лаури Симон пропадає, вона починає шукати його в будинку і виявляє, що його переслідують таємничі парфуми з минулого. У міру того, як вона заглиблюється в таємницю того, що сталося у притулку всі ці роки тому, Лаурі доводиться зіткнутися з похмурими секретами своєї сім'ї, а також надприродними силами, які ховаються в його стінах.

"Впусти мене. Сага" (2010)

Рейтинг IMDB : 7.2/10 Жанр: Драма, Фентезі, Жахи Країна: США Тривалість: 1ч 55мин Рік: 2010 Продюсер: Тобі Магуайр, Джон Нордлінг Фільм

"Впусти мене. Сага" – це американський ремейк шведського фільму 2008 року "Впусти мене", заснований на однойменному романі Джона Ейвіда Ліндквіста 2004 року. Фільм знятий режисером Меттом Рівзом з Коді Сміт-МакФі в ролі Оуена і Хлоей Моретц в ролі Еббі і розповідає про молодого хлопця на ім'я Оуен, який потоваришував із дивною дівчиною на ім'я Еббі, яка живе по сусідству з ним у Лос-Анджелесі. чия поява збігається із серією жорстоких вбивств, що відбуваються в їхньому районі.

"Незнайомці" (2008)

Рейтинг IMDB: 6.3/10 Жанр: Жахи, Містерія, Трилер Країна: США Тривалість: 1ч 25мин Рік: 2008 Продюсер: Брайан Бертіно

"Незнайомці" – американський психологічний фільм жахів 2008 року режисера Брайана Бертіно про сімейну пару, чиє перебування в відокремленому будинку відпочинку порушено трьома нападниками в масках. Вони невпинно тероризують будинок усю ніч із невідомих причин.

Незважаючи на низький бюджет, фільм отримав визнання критиків за дієву напружену атмосферу, а також за сильні акторські роботи Лів Тайлер та Скотта Спідмана. Він також пропонує глядачам цікаве дослідження людської природи, коли вони стикаються з екстремальним стресом та страхом, на додаток до надання деяких сильних лякаючих моментів.

"Затягни мене в пекло" (2009)

Рейтинг IMDB: 7.0/10 Жанр: Комедія, Жахи, Трилер Країна: США Тривалість: 1ч 39мін Рік: 2009 Продюсер: Сем Реймі, Грант Кертіс

Фільм "Затягни мене в пекло" – американський надприродний фільм жахів 2009 року режисера Сема Реймі про Крістіна Браун (Елісон Лохман), кредитного працівника, яка мимоволі проклинає стару жінку, коли та відмовляє їй у проханні про продовження іпотеки. Прокляття швидко посилюється, коли демонічний дух жінки починає мучити Христину все жахливішими способами, що призводить до кульмінаційної розв'язки. Цей фільм пропонує кумедне поєднання комедії та жаху, а також кілька справді чудових практичних спецефектів, що робить його обов'язковим для перегляду для шанувальників жанру.

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