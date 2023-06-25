Найкращі мелодрами 2010-х років змусять глядача плакати

Мелодрами завжди були популярним жанром, і 2010-ті роки не стали винятком. Від несамовитої романтики до сімейної драми, мелодрами забезпечували емоційні подорожі, які залишали глядачів зворушеними та задумливими.

Магазинні злодюжки

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Драма/Кримінал

Країна: Японія; Тривалість: 2год 1хв; Рік: 2018

Продюсер: Хірокадзу Коре-Еда

У 2018 році фільм отримав Золоту пальмову гілку на кінофестивалі Канна, а також приз за кращий фільм іноземною мовою на церемонії вручення премії "Золотий глобус".

Відео дня

Сім'я дрібних злочинців прихистила дівчинку, яку вони знайшли на вулиці, але їхня нетрадиційна сімейна динаміка опиняється під загрозою, коли їхній секрет розкривається.

Пожежі

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Драма/Таємниця

Країна: Канада; Тривалість: 2год 10хв; Рік: 2010

Продюсер: Дені Вільньов

У 2011 році фільм був номінований на премію "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою, а також отримав безліч нагород у Канаді та Франції.

Близнюки намагаються виконати останнє бажання своєї матері, вирушивши на Близький Схід і розкривши правду про минуле своєї сім'ї.

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Зірка народилася

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма/Романтика

Країна: США; Тривалість: 2ч 16хв; Рік: 2018

Продюсер: Бредлі Купер

У 2019 році фільм отримав премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню, а також був номінований на багато інших нагород.

Відомий музикант допомагає молодій співачці досягти її мрії, але їхнім стосункам заважають слава та залежність.

Служниця

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Драма/Романтика

Країна: Південна Корея; Тривалість: 2год 25хв; Рік: 2016

Продюсер: Пак Чан Ук

У 2016 році фільм отримав премію BAFTA Awards у номінації "Кращий фільм іноземною мовою" та був номінований на безліч інших нагород.

Шахрай наймає молоду жінку, щоб вона допомогла йому вкрасти стан багатої спадкоємиці, але план ускладнюється їхніми почуттями один до одного.

Розлучення Надера та Сімін

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Драма/Таємниця

Країна: Іран; Тривалість: 2год 3хв; Рік: 2011

Продюсер: Асгар Фархаді

У 2011 році фільм отримав "Золотого ведмедя" на Берлінському міжнародному кінофестивалі, а також нагороди "Золотий глобус" та "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Пара вирішує розлучитися, але їх вирішення призводить до низки непорозумінь та конфліктів, які ставлять під загрозу їхні стосунки та благополуччя членів сім'ї.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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