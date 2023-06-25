Лучшие мелодрамы 2010-х годов заставят зрителя плакать

Мелодрамы всегда были популярным жанром, и 2010-е годы не стали исключением. От душераздирающей романтики до семейной драмы, мелодрамы обеспечивали эмоциональные путешествия, которые оставляли зрителей растроганными и задумчивыми.

Магазинные воришки

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Драма/Криминал

Страна: Япония; Продолжительность: 2ч 1мин; Год: 2018

Продюсер: Хирокадзу Корэ-эда

В 2018 году фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а также приз за лучший фильм на иностранном языке на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Видео дня

Семья мелких преступников приютила девочку, которую они нашли на улице, но их нетрадиционная семейная динамика оказывается под угрозой, когда их секрет раскрывается.

Пожары

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Драма/Тайна

Страна: Канада; Продолжительность: 2ч 10мин; Год: 2010

Продюсер: Дени Вильнёв

В 2011 году фильм был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также получил множество наград в Канаде и Франции.

Близнецы пытаются исполнить последнее желание своей матери, отправившись на Ближний Восток и раскрыв правду о прошлом своей семьи.

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Звезда родилась

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма/Романтика

Страна: США; Продолжительность: 2ч 16мин; Год: 2018

Продюсер: Брэдли Купер

В 2019 году фильм получил премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню, а также был номинирован на множество других наград.

Известный музыкант помогает молодой певице достичь ее мечты, но их отношениям мешают слава и зависимость.

Служанка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Драма/Романтика

Страна: Южная Корея; Продолжительность: 2ч 25мин; Год: 2016

Продюсер: Пак Чан Ук

В 2016 году фильм получил премию BAFTA Awards в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и был номинирован на множество других наград.

Мошенник нанимает молодую женщину, чтобы она помогла ему украсть состояние богатой наследницы, но план осложняется их растущими чувствами друг к другу.

Развод Надера и Симин

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Драма/Тайна

Страна: Иран; Продолжительность: 2ч 3мин; Год: 2011

Продюсер: Асгар Фархади

В 2011 году фильм получил "Золотого медведя" на Берлинском международном кинофестивале, а также награды "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Пара решает развестись, но их решение приводит к ряду недоразумений и конфликтов, которые ставят под угрозу их отношения и благополучие членов семьи.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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